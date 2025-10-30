自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》中信特攻基地將化身籃球遊戲世界 「特級玩家GAME START」11月登場

2025/10/30 17:10

TPBL》中信特攻基地將化身籃球遊戲世界 「特級玩家GAME START」11月登場新北中信特攻「特級玩家GAME START」主題週，11月1日、2日進場有機會獲得「PS5 NBA 2K26同捆包」。（中信特攻提供）

〔體育中心／綜合報導〕新北中信特攻籃球隊上週末於新莊體育館進行主場開幕週，兩日湧進上萬名球迷進場觀賽，本週末11月1日、2日下一檔主題日「特級玩家GAME START」緊接著登場，「特攻基地」將變成籃球遊戲世界，邀請線人們一起進入特級玩家遊戲！

11月1日、2日，線人們進入新莊體育館「特級玩家GAME START」世界後，將隨機化身為特務軍團－曾文鼎、林韋翰或飛克（Viktor Gaddefors），或是啦啦隊Passion Sisters－桃子或維尼，當然也有最受歡迎的吉祥物－Thunder桑德！玩家化身為Q版角色後，可以沉浸式挑戰各種關卡，集滿所有點數就能成為特級玩家，所選擇的角色都有專屬的限定技能，可以在特定關卡派上用場，等待各位線人玩家進場闖關解鎖，準備就緒，Game Start！

中信特攻「衝電樂園」搭配不同主題提供不一樣的體驗，除了「Flash Carnival Game－飛向籃筐、滾球遊戲」、「Play with Thunder 氣墊區」持續開放外，「特攻基地」變身籃球遊戲世界，適合所有年齡層一起挑戰的特級玩家主題闖關遊戲「籃球學堂、一箭穿心、得分機器、最強集氣、人球一體、裝備升級」等你來挑戰，集滿點數就有玩家獎勵等著你，集滿3顆星即享有「特務拍貼機」使用資格，集滿6顆星就可以把遊戲角色透卡吊飾帶回家！

11月1日，中信特攻再度邀請兒童界人氣天王「泡泡哥哥」來到特攻主場，不只為小線人們帶來最精彩的帶動唱跳，也會在「FUN電遊行」陪大家開心放電！11月2日則由中信特攻主持人「比利」發出電玩挑戰令－「NBA 2K26 PK賽」！4位PS女孩－妮可、畇二、曼容、希希將邀約現場球迷與她們組隊，輪流出戰NBA 2K26台灣區排名第15名的比利，有信心幫助女孩們戰勝比利的線人玩家們，趕快手刀買票、提早進場，獲勝就能獲得合照機會喔！

另外，專屬特級玩家的超狂獎勵「PS5 NBA 2K26同捆包」等著你！只要進場參加中場遊戲，第一位投進LOGO SHOT者，即可獲得「PS5 NBA 2K26同捆包」；若當日特攻拿下主場勝利，更將加碼抽出一位當日進場的DYNAMO會員，送出「PS5 NBA 2K26同捆包」！活動兩日14:30-17:00，迴廊也有PS5攤位提供玩家試玩喔！

為精彩賽事應援，當然需要最有活力的啦啦隊！上一賽季榮獲「年度啦啦隊」殊榮的Passion Sisters，本週應援陣容除了桃子、維尼、希希、妮可、畇二、曼容、沛婕、盈瑩和WENDY外，PS新成員－珮含也將在特攻基地初登板，一起為特務軍團全力應援！

11月1日、2日購票進場，就有機會獲得「特級玩家GAME START全角色直尺」乙個，贈品數量有限，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

顛覆背號T的印象，中信特攻推出新款「DEA選手個人水洗T」，阿巴西、林韋翰、謝亞軒、魏嘉豪和飛克共五款等你收藏，11月1日新莊體育館商品部開賣，最終結帳金額滿1,500元／3,000元即送贈品，款式隨機，限量發送，送完為止！「DEA選手個人水洗T」也將於中信特攻網路商城同步販售，一起穿上「特攻風格」的場外戰袍，為場上特攻大力應援！

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫”DEA”作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，希望透過籃球運動的熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，幫助年輕學子培養良好的運動習慣，降低接觸毒品的風險。結合體育與反毒教育的理念獲得「大漢家具」的認同與支持，將於11月2日邀請500名學童到新莊體育館觀看球賽，並將參觀「中國信託反毒教育基金會」攤位，認識毒品帶來的危害、避免誤觸毒品陷阱。在賽訓之餘，新北中信特攻將持續深入校園推廣籃球運動及反毒教育，也歡迎企業團體共襄盛舉，一同為下一代的未來努力！

11月1日、2日賽事，14:30開放季票會員入場、15:00全面開放進場、17:00開賽，歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。邀請球迷們準時踏進特攻基地，化身遊戲角色，和閃電軍團一起成為特級玩家吧！

 

