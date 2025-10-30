輪椅網球》2025永達盃高雄公開賽揭幕 帕奧好手齊聚橋頭火熱激鬥

2025永達盃男單頭號種子荒井大輔首戰直落二通關。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽從10月30日起，在高雄橋頭竹林網球中心進行為期4天的火熱激鬥，由於這次賽事緊接在凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽及勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽之後，因此吸引不少帕奧好手共襄盛舉，包含日本田中愛美與荒井大輔、英國Ben Bartram、澳洲Anderson Parker、以色列Maayan Zikri及泰國Sakhorn Khanthasit等，都曾站上過帕奧舞台，為本屆永達盃增添更多話題與可看性。

今年永達盃男子單打Main組頭號種子荒井大輔，不但擁有帕奧及大滿貫賽事資歷，上週也才剛在臺灣公開賽奪冠，加上2023年也曾在高雄奪下過臺灣公開賽男子單打Main組冠軍。這次荒井大輔來勢洶洶，即便首場比賽時間嚴重延遲，卻不影響他的狀態，最終以6比0、6比1直落二通關。

荒井大輔賽後透露自己早上8點半就已到球場，但一直等到下午兩點多才開始比賽，等待過程中，荒井大輔沒有讓自己太緊繃，而是一直觀察接下來可能遇到的對手，並找時間休息，當正式踏上球場後，他便立刻上緊發條全力搶勝。

荒井大輔說：「經過帕奧與大滿貫賽事洗禮後，我很清楚該如何調整自己的狀態，而且我很喜歡到臺灣比賽的氛圍，很多人記得我，而我也在臺灣拿過幾座冠軍，我會努力延續自己的『絕好調』。」曾經登上過世界排名第10位的荒井大輔，目前世界排名第16，他除了希望藉由更多國際賽事累積積分，爭取重返世界前10強行列的機會外，同時還設定要拚搶明年愛知-名古屋亞帕運的席位，期許再次披上國家隊戰袍出征。

男子單打Second組部分，臺灣好手唐兆漢雖名列第4種子，可惜首戰面對泰國選手Banjob Suwan時未能把握住一開始的領先優勢，最終以6比4、2比6、1比6飲恨。

賽後，唐兆漢坦言自己賽前有點太亢奮，導致臨場專注力跑掉時無法快速「校正回歸」，最後遭到對手逆轉。不過，唐兆漢也表示，從10月中旬開始的臺北公開賽、臺灣公開賽到這次永達盃，臺灣選手很少有機會面對這樣一連串的國際賽刺激，除了體能狀態是一大考驗外，也從比賽中吸取寶貴經驗值，唐兆漢說：「過往Second組大多是臺灣球員『內戰』，但今年因為連續3場國際賽，吸引多名國際好手共襄盛舉，令Second組也都充滿『國際賽』氛圍，這確實是一個相當難得的學習與成長機會。」

泰國老將Sakhorn Khanthasit是永達盃常客。（大會提供）

2025永達盃女子組最受矚目的球員，除了巴黎帕奧金牌的日籍好手田中愛美外，現年53歲泰國籍老將Sakhorn Khanthasit也是眾人耳熟能詳「臺灣好朋友」。

Khanthasit第一次參加高雄公開賽是2017年，疫情過後，她更從2023年起，連續3年參戰，並在去年永達盃締造女子雙打連霸紀錄。這次再度造訪，Khanthasit開心表示很有「回家」的感覺，但她在5個月前腹部開刀，加上今年永達盃吸引不少好手參賽，確實令Khanthasit感受到不少壓力。不過，Khanthasit強調：「高雄是我的福地，我很喜歡在戶外陽光下比賽，高雄炙熱天氣應該會是我的另類主場優勢！」

永達盃輪椅網球公開賽已連續舉辦19年不曾間斷，前10屆在台北舉辦，移師高雄已邁入第9個年頭，疫情期間，甚至是全臺唯一舉辦的國際賽事，正如同輪椅選手無懼逆境，勇敢克服一切的堅韌毅力，而永達盃也是高雄歷來舉辦最高層級的輪椅運動賽事。

此外，永達保經一向重視身心健康發展，尤其對於弱勢族群的贊助更是不遺餘力，除了支持輪椅網球的推廣之外，20多年來更是贊助身心障礙者各項運動休閒活動，包含划獨木舟、騎手搖車、攀岩攀樹等，上山下海為身心障礙者開創無限可能的精采生活。

2025永達盃男單Second組第4種子唐兆漢首戰飲恨。（大會提供）

