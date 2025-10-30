世界大賽》道奇救世主？ 山本由伸扛G6關鍵戰 隊友對他有信心

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽遭藍鳥逼入2：3的絕境，後天G6背水一戰將派出當家王牌「日本最強投」山本由伸，他已經在季後賽連續2場拿下完投勝，隊友對他都很有信心。

山本由伸分別在國聯冠軍賽和世界大賽第2戰都投出完投勝，成為自2001年的席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續締造完投的選手。山本今年在季後賽先發4場，拿下3勝1敗，防禦率為1.57，合計28.1局失7分，責失分為5分，飆出26次三振，WHIP0.73、被打擊率為0.165。

山本由伸11月1日將在第6戰先發，他受訪時表示會保持平常心，自己只想專注於勝利，專注於眼前的比賽，比賽會全力以赴。對於要如何對付藍鳥打線，山本坦言，具體的比賽計畫還要再擬定，對手是一支很強的球隊，自己只想做好萬全準備，以百分之百的狀態迎戰。

隊友對山本由伸也很有信心，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）說道：「我們對投手有絕對的信心，此時需要山本再度站出來，而我們打者也必須提供更多的火力支援。」

赫南德茲（Enrique Hernández）賽後受訪也提及山本，他認為今年的投手陣容比去年還強，狀態也比之前奪冠時還要好，第6戰有山本，打線也應該要爆發了。明星捕手史密斯（Will Smith）稱讚山本上一戰投得非常棒，球隊現在需要他的力量，G6得讓他投出好投，打線也必須要得分，把系列戰帶進G7殊死戰。

山本由伸若是在季後賽連續3場完投，將成為席林後的第2人。山本力拚拯救面臨懸崖邊緣的道奇，這將是他本季面臨最大的壓力的戰役。

