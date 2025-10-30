日本大賽》柳田驚天追平彈、野村11局致勝轟 軟銀逆轉勝阪神奪隊史第12冠

柳田悠岐。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽第5戰，軟銀強打柳田悠岐8局上敲出驚天追平2分砲，游擊手野村勇11局擊出致勝陽春彈，軟銀終場以3：2逆轉擊敗阪神，輸掉首戰後連贏4場，勇奪隊史第12座冠軍。

軟銀強投有原航平第2局控球出現亂流，被阪神重砲佐藤輝明敲出安打後，投出2次四壞球保送，面臨1人出局滿壘的危機，捕手坂本誠志郎適時擊出左外野安打，幫助阪神先馳得點。佐藤輝明則在5局下一二壘有人敲出安打進帳第2分。有原航平此役先發4.2局被敲6支安打失2分，另有3次三振和3次四壞球保送。

阪神30歲左投大竹耕太郎有效壓制軟銀打線，主投6局無失分，只被敲出3支零星安打，投出3次三振。軟銀直到8局上才突破阪神投手群的壓制，柳田悠岐從石井大智手中敲出左外野驚天2分砲，助隊扳平比數。

兩隊纏鬥至11局才分出勝負，軟銀游擊手野村勇擊出致勝陽春砲，洋聯中繼王松本裕樹11局下成功關門守住勝利，軟銀終場以3：2擊敗阪神，勇奪自2020年後、睽違5年的日本一。

軟銀重砲山川穗高生涯首度奪下日本大賽MVP，他在系列賽連續3場開轟追平日本大賽紀錄，出賽5場繳出3轟、7打點，打擊率高達0.385。

野村勇。（取自產經體育）

