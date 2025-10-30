自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日本大賽》柳田驚天追平彈、野村11局致勝轟 軟銀逆轉勝阪神奪隊史第12冠

2025/10/30 21:14

柳田悠岐。（取自產經體育）柳田悠岐。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽第5戰，軟銀強打柳田悠岐8局上敲出驚天追平2分砲，游擊手野村勇11局擊出致勝陽春彈，軟銀終場以3：2逆轉擊敗阪神，輸掉首戰後連贏4場，勇奪隊史第12座冠軍。

軟銀強投有原航平第2局控球出現亂流，被阪神重砲佐藤輝明敲出安打後，投出2次四壞球保送，面臨1人出局滿壘的危機，捕手坂本誠志郎適時擊出左外野安打，幫助阪神先馳得點。佐藤輝明則在5局下一二壘有人敲出安打進帳第2分。有原航平此役先發4.2局被敲6支安打失2分，另有3次三振和3次四壞球保送。

阪神30歲左投大竹耕太郎有效壓制軟銀打線，主投6局無失分，只被敲出3支零星安打，投出3次三振。軟銀直到8局上才突破阪神投手群的壓制，柳田悠岐從石井大智手中敲出左外野驚天2分砲，助隊扳平比數。

兩隊纏鬥至11局才分出勝負，軟銀游擊手野村勇擊出致勝陽春砲，洋聯中繼王松本裕樹11局下成功關門守住勝利，軟銀終場以3：2擊敗阪神，勇奪自2020年後、睽違5年的日本一。

軟銀重砲山川穗高生涯首度奪下日本大賽MVP，他在系列賽連續3場開轟追平日本大賽紀錄，出賽5場繳出3轟、7打點，打擊率高達0.385。

野村勇。（取自產經體育）野村勇。（取自產經體育）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中