學生籃球

CBL》台大男籃重返UBA公開一級 總教練透露目標期許團隊放手一搏

2025/10/30 20:28

臺灣大學男籃總教練林聯喜（中）。（記者陳志曲攝）臺灣大學男籃總教練林聯喜（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣大學男子籃球隊本季重返UBA公開男一級，今在主場台大體育館出戰輔仁大學，團隊近期面臨傷兵潮，總教練林聯喜除希望子弟兵在UBA開打前陸續恢復健康，也希望這次重回一級舞台能更上一層樓。

台大男籃在113學年度UBA公開男二級成功闖進4強，自110學年度後重返一級舞台，上季班底包括控衛葛浩宇、前鋒陳大麒都續戰，也迎來碩士班的張正東跟周恩傑等生力軍，另外曾率建中拿下HBL乙組冠軍的控衛陳柏亦去年因出國交換缺陣，本季也回歸陣容。

由於成員都是一般生，平時需兼顧課業，台大男籃每週僅有星期二、四兩天是固定練球時間，除靠暑假盃賽如北市大盃磨合陣容，也藉由CBL大學籃球主客場邀請賽以賽代訓。

林聯喜指出，北市大盃期間大概是團隊最健康的時候，由於CBL比賽強度很高，團隊也陸續遇到傷兵問題，UBA正選18人約有1/3的成員有傷勢，只能期待團隊在UBA開打前逐漸康復。

台大男籃本季在CBL北B組與UBA上季亞軍健行科大、季軍輔仁大學以及台灣科技大學同組，開季至今4戰尚未開胡，林聯喜坦言，CBL強度幾乎等於UBA一級，希望團隊藉由比賽累積經驗，特別是在關鍵時刻的心理素質。

台大男籃上次在公開男一級拿下2勝，林聯喜表示，希望這次能更上一層樓多拿1勝，畢竟3勝就有保級的機會，「就是一場一場來，放手去打，得失心不要太重。」

臺灣大學男籃總教練林聯喜。（記者陳志曲攝）臺灣大學男籃總教練林聯喜。（記者陳志曲攝）

臺灣大學男籃總教練林聯喜。（記者陳志曲攝）臺灣大學男籃總教練林聯喜。（記者陳志曲攝）

臺灣大學男籃重返UBA公開男一級。（記者陳志曲攝）臺灣大學男籃重返UBA公開男一級。（記者陳志曲攝）

臺灣大學男籃重返UBA公開男一級。（記者陳志曲攝）臺灣大學男籃重返UBA公開男一級。（記者陳志曲攝）

臺灣大學葛浩宇。（記者陳志曲攝）臺灣大學葛浩宇。（記者陳志曲攝）

臺灣大學周恩傑（中）。臺灣大學周恩傑（中）。

