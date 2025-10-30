自由電子報
高球》兒子背球袋助拳！富邦長春公開賽次輪托馬倫領先

2025/10/30 20:34

蔡啟煌是2025富邦長春公開賽完成二輪比賽後，成績排名最高的台灣選手。（富邦長春公開賽提供）蔡啟煌是2025富邦長春公開賽完成二輪比賽後，成績排名最高的台灣選手。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今在2025富邦長春公開賽第二輪展現旺盛的衛冕企圖心與高超球技，靠5記博蒂、1個柏忌繳出全場最佳的68桿好成績，並以兩回合低於標準桿5桿的139桿總桿，躍居領先榜首。

總獎金高達680萬台幣的2025富邦長春公開賽，今天的第二輪比賽老淡水球場總算迎來睽違多時的陽光，與賽選手把握風和日麗的好天氣，大顯身手，全場出現高達8隻老鷹。而領先榜則是吹起一片濃濃的「泰國風」，除了托馬倫一枝獨秀，另一位泰國選手普拉普霍爾（Chawalit Plaphol）則靠一記漂亮的老鷹，今日以全場次佳的69桿作收，總桿來到-3，落後托馬倫兩桿；去年亞軍選手馬山（Prayad Marksaeng）則以-2總桿，暫居第3。

目前日本長春巡迴賽賞金榜排名高居第2的托馬倫，今天從球場的第10洞出發，前面9洞推桿並不順手，但過9洞之後漸入佳境，一口氣射下4隻小鳥，排名也順利超車兩位泰國同胞選手。托馬倫表示倘若明天最後一輪推桿順手，他有信心可以完成衛冕。值得一提的是，托馬倫這次帶來大兒子Boss為他揹球桿，而這對父子搭檔迄今聯手已贏得超過10座以上的冠軍獎杯。

普拉普霍爾則在五桿的第6洞展現精準手感，先以一號木桿與三號木桿連續攻勢將球直接送上果嶺，再如願推進8呎的老鷹推桿，另外還進帳3隻小鳥。普拉普霍爾表示，今天推桿情況不錯，整回合沒有出現任何三推桿。

至於馬山第2輪開賽後便火力全開，前6洞就賺進2桿，排名一度高居第一；不過隨後他在果嶺旁持續出現狀況，最後只以72桿收尾。馬山表示，老淡水球場果嶺周圍的長草很難打，小白球掉進去若球位不好，很難救回Par。對於明天的決賽，馬山表示他將全力以赴，不過他也私心表示：「只要泰國選手最後贏球，我就很開心。」

2022富邦長春公開賽冠軍的台灣高球選手蔡啟煌，今日表現穩健，揮出水準之作70桿，並以總桿數平標準的144桿，與2014富邦長春公開賽冠軍、韓國名將金鐘德（Kim Jong-duck）並列第4。值得一提的是，金鐘德今天也射下一隻老鷹。

蔡啟煌賽後表示，自己今天的狀況不錯、運氣也很好，在第10洞與第12洞靠劈起桿切球，分別救回par與射下小鳥。蔡啟煌表示，老淡水球場今天午後颳起陣風，風勢不太穩定，因此不太容易掌握擊球距離。

另一方面，首輪落後領先者一桿的台灣好手周宏男，今日開局不太順利，在第二洞（球場第11洞）開球掉進樹裡，被判遺失球罰桿，因此吞下雙柏忌。所幸周宏男隨即穩下陣來，沒有再出現太多狀況，最後一洞（球場第9洞）更從沙坑救球過頭後，直接從果嶺邊緣推進30呎的超長推桿，漂亮救回Par，讓他士氣大振。周宏男最終以74桿作收，並以+1總桿與前年冠軍泰國選手瓦拉川（Thaworn Wiratchant）、日本名將兼本貴司及台灣的陳銘琦並列第6。

保留給65歲以上選手參賽的「超級長春賽」今日也正式開打，尋求衛冕的台灣名將「二齒」鍾春興靠第15洞的老鷹，追上原本一路領先的陳滄德，兩人目前同以70桿並列第一。值得一提的是，85歲的富邦長春公開賽共同創辦人謝敏男，今天也擊出81桿，再度締造難得的「同齡同桿」；此外，並列領先的鍾春興與陳滄德，也雙雙取得「同齡同桿」，讓賽事更添話題性。

泰國高球名將托馬倫（右）與兒子Boss（左）合作無間，父子已經聯手贏過10座以上的冠軍。（富邦長春公開賽提供）泰國高球名將托馬倫（右）與兒子Boss（左）合作無間，父子已經聯手贏過10座以上的冠軍。（富邦長春公開賽提供）

泰國高球名將托馬倫今日在2025富邦長春公開賽第二輪擊出68桿佳績，躍居領先榜首。（富邦長春公開賽提供）泰國高球名將托馬倫今日在2025富邦長春公開賽第二輪擊出68桿佳績，躍居領先榜首。（富邦長春公開賽提供）

