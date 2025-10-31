百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說

王建民。（資料照，歐新社）

〔記者羅志朋／台北報導〕王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2006、2007年效力洋基單季豪取19勝，更是台將難以跨越的高牆。

王建民透露，兒時目標是打中華職棒，小時候常在台南球場當球僮，幫球員撿球棒，以前是統一獅迷，最欣賞謝長亨和王漢，小時候沒有接觸太多大聯盟資訊，也沒有看多少場國外職棒球賽，最憧憬的就是中華職棒。

2000年王建民就讀北體（現北市大）加盟洋基，簽約金201萬美元，他說，大學打國際賽才意識到自己有機會到國外職棒打球，當時美國和日本職棒有9隊開價，聽高英傑教練建議加入洋基，赴美前要適應新環境，其實有一點害怕，因為有陳金鋒、曹錦輝、郭泓志先過去了，聽他們說在美國有不錯的訓練方式才比較放心。

初到美國，王建民表示，比較困難的是語言，每個國家文化和球員習性都不太一樣，那時候想法很簡單，到美國就是做好自己該做的事情，看有沒有機會可以上大聯盟，在小聯盟各個層級學習教練團需要你學習的東西，到大聯盟就可以很自然地運用。

2005年王建民上大聯盟，接下來兩年單季豪取19勝，生涯達到頂峰，初嘗爆紅滋味，他坦言，（爆紅後）第一年回台灣很不習慣，第一次要回家竟然完全進不了家門，有點不習慣，謝謝球迷這麼支持他。

旅美十幾年生涯歷經高峰與谷底，也曾因跑壘造成右腳踝受傷，間接導致右肩傷勢重創生涯，他認為影響很大，但也從失去的東西當中得到經驗，跑壘受傷後學習到更多東西，「沒有想過要放棄，目標就是上去大聯盟一天，過程辛苦是辛苦，如果做到了會覺得滿有價值的，這是我自己喜歡的事，就把它做好。」

2016年王建民在皇家上演大復活戲碼，出賽38場戰績6勝0敗、防禦率4.22，球季結束因右肩傷勢難癒，生涯畫下句點，只是沒有正式對外宣告退休。

近年台灣投手很難站穩大聯盟，以過來人經驗來看，王建民說，「台灣選手投球協調性是好的，可是要和美國、拉丁美洲爆發型選手相比，台灣投手控球、細膩度必須比他們更好才行，球速是基本配備，現在大聯盟很多投手球速都能投到100英里，台灣投手要運用頭腦去投球，善用球種擾亂打者，還有心態、成熟度一定要比他們更好。」

王建民認為，大部分台灣投手1、2場投不好，心態就會往下走，怎麼維持在一個水平，可以回到教練團想要看到的樣子，這點很重要，台灣投手常輸掉1、2場就會失去自信心，因此，在球場上要一直很穩定，心態要很強大，一定要充滿信心。

