自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說

2025/10/31 06:53

王建民。（資料照，歐新社）王建民。（資料照，歐新社）

〔記者羅志朋／台北報導〕王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2006、2007年效力洋基單季豪取19勝，更是台將難以跨越的高牆。

王建民透露，兒時目標是打中華職棒，小時候常在台南球場當球僮，幫球員撿球棒，以前是統一獅迷，最欣賞謝長亨和王漢，小時候沒有接觸太多大聯盟資訊，也沒有看多少場國外職棒球賽，最憧憬的就是中華職棒。

2000年王建民就讀北體（現北市大）加盟洋基，簽約金201萬美元，他說，大學打國際賽才意識到自己有機會到國外職棒打球，當時美國和日本職棒有9隊開價，聽高英傑教練建議加入洋基，赴美前要適應新環境，其實有一點害怕，因為有陳金鋒、曹錦輝、郭泓志先過去了，聽他們說在美國有不錯的訓練方式才比較放心。

初到美國，王建民表示，比較困難的是語言，每個國家文化和球員習性都不太一樣，那時候想法很簡單，到美國就是做好自己該做的事情，看有沒有機會可以上大聯盟，在小聯盟各個層級學習教練團需要你學習的東西，到大聯盟就可以很自然地運用。

2005年王建民上大聯盟，接下來兩年單季豪取19勝，生涯達到頂峰，初嘗爆紅滋味，他坦言，（爆紅後）第一年回台灣很不習慣，第一次要回家竟然完全進不了家門，有點不習慣，謝謝球迷這麼支持他。

旅美十幾年生涯歷經高峰與谷底，也曾因跑壘造成右腳踝受傷，間接導致右肩傷勢重創生涯，他認為影響很大，但也從失去的東西當中得到經驗，跑壘受傷後學習到更多東西，「沒有想過要放棄，目標就是上去大聯盟一天，過程辛苦是辛苦，如果做到了會覺得滿有價值的，這是我自己喜歡的事，就把它做好。」

2016年王建民在皇家上演大復活戲碼，出賽38場戰績6勝0敗、防禦率4.22，球季結束因右肩傷勢難癒，生涯畫下句點，只是沒有正式對外宣告退休。

近年台灣投手很難站穩大聯盟，以過來人經驗來看，王建民說，「台灣選手投球協調性是好的，可是要和美國、拉丁美洲爆發型選手相比，台灣投手控球、細膩度必須比他們更好才行，球速是基本配備，現在大聯盟很多投手球速都能投到100英里，台灣投手要運用頭腦去投球，善用球種擾亂打者，還有心態、成熟度一定要比他們更好。」

王建民認為，大部分台灣投手1、2場投不好，心態就會往下走，怎麼維持在一個水平，可以回到教練團想要看到的樣子，這點很重要，台灣投手常輸掉1、2場就會失去自信心，因此，在球場上要一直很穩定，心態要很強大，一定要充滿信心。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中