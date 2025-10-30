自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超》飆33分率國王收首勝 致勝功臣桑尼點出贏球關鍵

2025/10/30 21:30

桑尼。（新北國王提供）桑尼。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北國王今作客昌原LG獵隼，洋將桑尼火力全開攻下全場最高33分，傑登亦貢獻28分，兩人攜手引領團隊攻勢，以90：78力退地主，順利拿下本季東亞超聯賽（EASL）的首場勝利。

國王開賽氣勢十足，打出7：0的開局，首節外線手感火燙，全隊命中5記三分球，一度拉開17分領先。桑尼單節豪取12分，帶領球隊以31：17領先。不過次節獵隼手感找回準心，單節打出26：12的攻勢強勢追趕。國王則倚賴桑尼與傑登穩定輸出咬住比分，兩人合力貢獻12分。節末0.6秒獵隼命中壓哨三分，半場結束雙方戰成43：43平手。

易籃後，雙方展開激烈拉鋸，國王在林彥廷與桑尼的帶領下屢屢攻破防線，重新掌握場上節奏。奧帝與李愷諺接連建功，穩定團隊攻勢；讀秒階段雖因技術犯規讓LG獵隼縮小分差，國王仍以70：65保有領先優勢。進入決勝節，國王趁對手出現失誤打出一波7比0的反擊，一舉將比分拉開至雙位數。奧帝與傑登在外線連續命中三分球穩住戰局。最終以90比78力克對手，順利收下本季東超的首場勝利。

賽後約翰教練表示：「真的非常為我們的球員感到驕傲，今天他們打得很有韌性。開局我們的表現很好，命中率也不錯，但LG隨後追回來，把比分追平。不過我們展現出很強的意志力，努力反撲、守下關鍵防守。桑尼今天表現出色，但更讓人印象深刻的不是他的得分，而是他的防守與領導力，他不斷激勵隊友，即使大家已經很疲累，也持續奮戰。這場勝利對我們來說意義重大，讓我們戰績回到1勝1負，也替接下來的比賽建立起氣勢。」

桑尼今日攻下全場最高33分、9籃板，對於本季東超首勝，他說：「我們剛從主場輸給東京那場苦戰走出來。賽前我就告訴球隊，上季我們也遇過一樣的情況，當時首戰在主場輸給澳門黑熊，但之後我們成功反彈。這次我們也要用同樣的方式回應。今天我們在對方主場，面對一支非常強的球隊，打出了一場精彩的比賽，這是一場非常重要的勝利。不過接下來我們必須持續保持專注與能量，繼續努力拿下下一勝。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中