CBL》接任台大男籃隊長 葛浩宇初登UBA一級舞台期待對決政大徐得祈

2025/10/30 21:32

臺灣大學葛浩宇（右）。（記者陳志曲攝）臺灣大學葛浩宇（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台大男籃本季重返UBA公開男一級，由大三控衛葛浩宇接任隊長，即將迎來生涯UBA一級初體驗，他既興奮又緊張，也期待對決昔日戰友、政大後衛徐得祈。

台大男籃在113學年度UBA公開男二級成功闖進4強，自110學年度後重返一級舞台，大三的葛浩宇則將首度踏上UBA一級舞台，他透露，為了面對更高強度的挑戰，投入不少時間在重量訓練，希望提升身體素質，與一級勁旅抗衡，也加強外線投射，同時在組織上持續下功夫。

對於台大男籃本季在一級的挑戰，葛浩宇表示，由於團隊身材處於劣勢，在補防與二線防守上就相當重要，也期待有更多隊友能跳出來共同分擔火力。

接下新球季台大男籃隊長，葛浩宇笑稱是「運氣好，可能我感染力比較強」，對於即將踏上一級舞台既興奮又緊張，也期待對決政大好手徐得祈，他透露兩人曾在全國原住民運動會並肩作戰，「但他太強了，感覺會被他痛打。」

台大男籃今在CBL大學籃球主客場邀請賽以62：74不敵上季UBA季軍輔仁大學，本季苦吞5連敗尚未開胡，葛浩宇坦言打得有點辛苦，但也算是提前感受UBA一級強度，「主客場制也可以帶動學校運動氣氛，希望大家這一年都可以健康完賽。」

