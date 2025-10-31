百大旅美台將》身為旅美大前輩 陳金鋒給後輩中肯建議

陳金鋒。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／台北報導〕1999年陳金鋒以68萬美元加盟道奇，成為近代旅美台將拓荒者，大聯盟生涯累計出賽19場、25打席，敲出2支安打，全壘打掛零，打擊率0.091。

回首來時路，陳金鋒透露，當年有幾支國外球隊來詢問，實際開價只有道奇，也是比較積極的球隊，應該是從國際賽就開始追蹤，道奇長期跟興農牛合作，之前也有來台灣比賽，最主要是有簽亞洲球員，例如野茂英雄、朴贊浩，比較了解亞洲選手，當時球團主管也是亞洲人，文化相近，「林老師（林華韋）和高老師（高英傑）有跟我講，有機會的話就去挑戰看看。」

陳金鋒21歲踏上旅美征途，2002年季末初登大聯盟舞台，也是第1位上大聯盟的台灣球員，回憶起大聯盟初登場，他說，「一定會緊張，不過感覺還好，之前就去過道奇球場，觀眾人數超過5萬人，但聲音不像台灣那麼大，而且觀眾席離球場比較遠。」

大聯盟生涯數據不算亮眼，是否會感到灰心？陳金鋒說，「灰心喔，倒也還好，你努力的東西是什麼，方向是什麼，後面都是結果論，至少你自己很清楚持續在努力，去挑戰自己、挑戰環境，結果可能不像預期的那麼好，這本來就是要去面對的。」

陳金鋒說，旅美第3年球隊就沒配給他翻譯，畢竟環境都習慣了，很多隊友都是從小聯盟一起打拚上來的，到最後都變成很好的朋友，互相照顧、互相幫忙，沒有車都會載他，大家住在一起，理解彼此文化以後，他們也不會把你當外國人看，而是很好的朋友。

身為旅美大前輩，陳金鋒酷酷地說，「沒有什麼建議，現在資訊那麼發達，要做什麼事情都很清楚，既然選擇了，就要對你的選擇負責，唯有對自己負責，才有辦法對抗環境，不是說想去美國打球而已，想去但卻沒辦法對自己負責，去那裡的意義就不大了。」

