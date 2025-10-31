自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

百大旅美台將》身為旅美大前輩 陳金鋒給後輩中肯建議

2025/10/31 06:53

陳金鋒。（資料照，法新社）陳金鋒。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／台北報導〕1999年陳金鋒以68萬美元加盟道奇，成為近代旅美台將拓荒者，大聯盟生涯累計出賽19場、25打席，敲出2支安打，全壘打掛零，打擊率0.091。

回首來時路，陳金鋒透露，當年有幾支國外球隊來詢問，實際開價只有道奇，也是比較積極的球隊，應該是從國際賽就開始追蹤，道奇長期跟興農牛合作，之前也有來台灣比賽，最主要是有簽亞洲球員，例如野茂英雄、朴贊浩，比較了解亞洲選手，當時球團主管也是亞洲人，文化相近，「林老師（林華韋）和高老師（高英傑）有跟我講，有機會的話就去挑戰看看。」

陳金鋒21歲踏上旅美征途，2002年季末初登大聯盟舞台，也是第1位上大聯盟的台灣球員，回憶起大聯盟初登場，他說，「一定會緊張，不過感覺還好，之前就去過道奇球場，觀眾人數超過5萬人，但聲音不像台灣那麼大，而且觀眾席離球場比較遠。」

大聯盟生涯數據不算亮眼，是否會感到灰心？陳金鋒說，「灰心喔，倒也還好，你努力的東西是什麼，方向是什麼，後面都是結果論，至少你自己很清楚持續在努力，去挑戰自己、挑戰環境，結果可能不像預期的那麼好，這本來就是要去面對的。」

陳金鋒說，旅美第3年球隊就沒配給他翻譯，畢竟環境都習慣了，很多隊友都是從小聯盟一起打拚上來的，到最後都變成很好的朋友，互相照顧、互相幫忙，沒有車都會載他，大家住在一起，理解彼此文化以後，他們也不會把你當外國人看，而是很好的朋友。

身為旅美大前輩，陳金鋒酷酷地說，「沒有什麼建議，現在資訊那麼發達，要做什麼事情都很清楚，既然選擇了，就要對你的選擇負責，唯有對自己負責，才有辦法對抗環境，不是說想去美國打球而已，想去但卻沒辦法對自己負責，去那裡的意義就不大了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中