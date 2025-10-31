自由電子報
體育 棒球 旅外

百大旅美台將》當年光速升上大聯盟 倪福德以「打遊戲」妙喻

2025/10/31 06:53

倪福德。（資料照，美聯社）倪福德。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／台北報導〕2008年中信鯨解散，中信左投倪福德頂著中職新科三振王光環，放棄加盟兄弟象，選擇與美職老虎簽約，2009年成為第1位從中職成功挑戰大聯盟的台灣球員，兩年大聯盟生涯累計出賽58場，戰績0勝1敗、防禦率4.33。

倪福德透露，當年在屏東高中曾和楊騏嘉在屏東球場接受美職舊金山巨人測試，只是巨人球團嫌他身材太瘦而沒簽約，也有人問他要不要去日本讀大學，以後有機會打日本職棒，他也拒絕了，「以前我從沒想過能打職棒，我連能否在中職生存都不曉得了。」

2009年6月30日倪福德完成大聯盟初登板，對運動家中繼1.2局被敲1安飆3K、挨轟失1分，他坦言，去美國沒多久就上大聯盟，其實自己還滿驚訝的，上場前牛棚投手教練只說了3個字，「Location、Location、Location（位置、位置、位置）」，要求他控球到位，投完第1球就慢慢適應了，初登板還三振強打吉昂比。

2012年倪福德動左手肘韌帶置換手術，他說，當時聽說開TJ手術能回來的投手很少，花了一年多的時間才重返投手丘，至少球速有突破，赴美前151公里，返台還有152公里。

從中職投上大聯盟，倪福德分享經驗談，他指出，心理建設很重要，出去前要告訴自己，不是設定目標就好，「我個性比較怪啦，就像打遊戲一樣，過了第一關再來想第二關，當年短時間內就升上大聯盟，不是因為我很拚，而是我想說先在3A站穩，做好該做好的東西，取得球隊認同，再來想下一步，畢竟每個人都想要搶位置，從別人身上學東西、練練看，然後變成自己的東西。」

