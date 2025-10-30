海洛賽》王齊麟／邱相榤突破「16強魔咒」 本季二度晉級8強

台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在超級500系列德國海洛羽球公開賽，以21：16、21：15打敗英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），繼台北公開賽後終於再度躋身BWF巡迴賽8強。

世界排名21的王齊麟／邱相榤首輪以13：21、21：16、21：19逆轉尋求衛冕、世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），今天則遇上遇世界排名83的英格蘭對手巴特勒／瓊斯，將是麟榤配突破16強魔咒的好機會。

面對巴特勒／瓊斯，王齊麟／邱相榤首局雖然一路都是領先，但也是到17：16才連得4分，成功先聲奪人。王齊麟／邱相榤在第2局，被對方追到9：9平手又是連得4分拉開，即使英格蘭組合一路追，麟榤配仍有穩住，也終於收下重返8強的門票。

王齊麟／邱相榤本季在台北公開賽搶下合拍首冠，但整季表現只能算是平平，且已經多達13站止步16強，如今總算不用提前放假，王齊麟也自嘲，「我已經好久沒在週五比賽了。」

