自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》近50年來最年輕的總教練！ 美媒爆料國民新主帥才33歲

2025/10/30 22:57

國民新主帥有望由33歲的布特拉擔任。（取自X）國民新主帥有望由33歲的布特拉擔任。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，國民新主帥有望由33歲的布特拉（Blake Butera）走馬上任，他也成為大聯盟近53年來最年輕的總教練。

國民在今年7月開除掉總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）後，由開羅（Miguel Cairo）擔任代理教頭，然而本季戰績仍是不理想的66勝96敗，在國聯僅優於苦吞119敗的洛磯。國民自從2019年奪下世界大賽冠軍後，連續6個賽季沒有闖進季後賽。

國民也一同開除了棒球事務總裁瑞佐（Mike Rizzo），找來35歲的托博尼（Paul Toboni）來接替，成為大聯盟最年輕的總管。美聯社報導指出，開羅新球季將不會真除，而教練團也會大洗牌。《ESPN》知名記者帕桑爆料，國民將會聘請布特拉為國民新任總教練，他成為自1972年雙城總教練奎利西（Frank Quilici）以來最年輕的總教練。

布特拉擅長數據分析和培養人才，曾是光芒球員發展總監，更在小聯盟體系執教4年，執教首年才25歲，累積258勝144敗，四度帶隊拿下分區第一，最後兩個賽季都是擔任光芒1A的總教練，球隊戰績為170勝82敗，兩度率隊奪得聯盟冠軍。值得一提的是，布特拉曾經加入過多明尼加冬盟Leones del Escogido的教練團，以及2023年的經典賽義大利隊的板凳教練。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中