MLB》近50年來最年輕的總教練！ 美媒爆料國民新主帥才33歲

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，國民新主帥有望由33歲的布特拉（Blake Butera）走馬上任，他也成為大聯盟近53年來最年輕的總教練。

國民在今年7月開除掉總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）後，由開羅（Miguel Cairo）擔任代理教頭，然而本季戰績仍是不理想的66勝96敗，在國聯僅優於苦吞119敗的洛磯。國民自從2019年奪下世界大賽冠軍後，連續6個賽季沒有闖進季後賽。

國民也一同開除了棒球事務總裁瑞佐（Mike Rizzo），找來35歲的托博尼（Paul Toboni）來接替，成為大聯盟最年輕的總管。美聯社報導指出，開羅新球季將不會真除，而教練團也會大洗牌。《ESPN》知名記者帕桑爆料，國民將會聘請布特拉為國民新任總教練，他成為自1972年雙城總教練奎利西（Frank Quilici）以來最年輕的總教練。

布特拉擅長數據分析和培養人才，曾是光芒球員發展總監，更在小聯盟體系執教4年，執教首年才25歲，累積258勝144敗，四度帶隊拿下分區第一，最後兩個賽季都是擔任光芒1A的總教練，球隊戰績為170勝82敗，兩度率隊奪得聯盟冠軍。值得一提的是，布特拉曾經加入過多明尼加冬盟Leones del Escogido的教練團，以及2023年的經典賽義大利隊的板凳教練。

