NBA》上季因傷報銷 雷霆菜鳥本季罹患睪丸癌已接受化療

〔體育中心／綜合報導〕雷霆2024年第12順位菜鳥托皮奇（Nikola Topic），在上季因前十字韌帶撕裂整季報銷，今年季前又傳出睪丸不適將缺席開季，今天雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）宣布，他被診斷出罹患睪丸癌，已經開始接受化療。

普雷斯蒂指出，托皮奇的在10月初於休士頓的癌症中心接受切片檢查，在得知結果後他要求球隊在自己開始化療前，不要對外公開診斷結果。普雷斯蒂指出，醫生對於托皮奇長期的術後恢復感到樂觀。

托皮奇在開始化療的期間仍可以進行訓練，不過普雷斯蒂坦言，對這位20歲塞爾維亞後衛沒有明確的回歸時間表：「我們對他唯一的期望就是專注在治療。這是現在最重要的事情。他會在準備好之後重返籃球場，但我們不會設定任何的時間表或加諸期待在上面。他擁有整個球團的支持、鼓勵與愛。」

過去NBA曾罹患睪丸癌的球員當中，最知名的莫過於古巴中鋒努內（Nene），他仍在診斷出睪丸癌後在NBA打了超過10個賽季，生涯17年出賽965場，平均11.3分、6.0籃板。

