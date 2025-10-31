世界大賽》連2戰讓曾單場9度上壘的大谷翔平吃鱉！藍鳥教頭分享關鍵

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥昨天世界大賽G5擊敗道奇拿下關鍵天王山之戰，日本巨星大谷翔平遭到封鎖，連續2場比賽都沒能敲安。明天藍鳥要力拚自1993年以來首冠，總教練施耐德（John Schneider）今在記者會上，也透露封鎖大谷的關鍵。

大谷翔平在G1就曾開轟，G2也有1安打演出，G3更上演史無前例4打數4長打包含2轟，外加5次保送（連續4敬遠）、單場9度上壘的史詩成績單；然而近2場比賽大谷熄火，合計7打數0安打，只獲得1次保送上壘，吞下3次三振。

藍鳥總教練施耐德今出席G6賽前記者會上，對於近2戰封鎖大谷翔平，他表示自家投手群的控球狀況有漸入佳境，並進一步分析：「大谷就算面對不差的球也能紮實擊球，打出二壘安打甚至全壘打。所以我們必須讓控球更加穩定。」

施耐德指出，近2戰投手群能確實進攻理想的位置與角度，控球更加精準的同時，能讓大谷看到不同球路的搭配與變化，「我們在球種、球速、與進壘角度上持續做轉換，每當輪到他打擊，我們都特別留意。這2場比賽，投手們都能丟到想要的位置，讓他打出軟弱擊球，這點做得很棒。」

