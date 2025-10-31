自由電子報
澎湖羽球代表隊全運會大放異彩 澎湖府會頒發獎金表揚

2025/10/31 08:19

澎湖縣議長陳毓仁，加碼獎勵表現優異的代表隊選手。（澎湖縣議會提供）澎湖縣議長陳毓仁，加碼獎勵表現優異的代表隊選手。（澎湖縣議會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國運動會，澎湖縣羽球代表隊表現亮眼，勇奪多項佳績，男單選手王柏崴成功衛冕，完成二連霸壯舉；劉韋奇奪得男單第4名；女子雙打謝芷楹、謝紫庭獲第7名；男子雙打張瀞元、張瀞升拿下第8名；男子團體榮獲第8名，充分展現澎湖選手堅韌不懈、全力拚戰的運動精神。

澎湖羽球代表隊凱旋返鄉，分別獲得澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁接見表揚。澎湖縣政府頒發超過55萬元獎勵金，肯定他們在賽場上全力以赴、為澎湖爭光的傑出表現。今年全國運動會澎湖縣羽球男子組團體名單：王柏崴、劉韋奇、張瀞元、張瀞升、李喬益、劉家愷；男子組帶隊教練：吳明修、女子組帶隊教練：陳慧真。

陳毓仁在體育會理事長葉冠男、總幹事陳佳億及羽球委員會主委黃正欽、王柏崴媽媽馬玥芳的陪同和見證下，頒發加碼獎金。議長特別向長期支持運動的體育會、羽委會幹部致上最誠摯的感謝，為了選手們的健康安全，同時也關心防護員的問題，希望未來能夠有更健全的防護員機制，能夠更完善的保護選手。

陳光復指出，選手的成功來自長年訓練與無數努力。許多選手從小在澎湖啟蒙、打下扎實基礎，之後前往台灣接受更專業訓練，不斷精進技術與心理素質。而縣府深知運動員背後的艱辛，近年持續投入資源，除提供訓練經費、比賽獎勵外，也積極聘請專業教練、優化場地設備，營造安全完善的訓練環境，並補助基層選手赴臺參賽，開拓視野、累積經驗，為未來競技奠定更堅實基礎。

澎湖縣政府頒發獎勵金，給今年全國運動會表現優異澎湖羽球代表隊。（澎湖縣政府提供）澎湖縣政府頒發獎勵金，給今年全國運動會表現優異澎湖羽球代表隊。（澎湖縣政府提供）

