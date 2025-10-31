自由電子報
世界大賽》加拿大嘻哈天王發文嘲諷大谷翔平！球迷害怕「詛咒」再現

2025/10/31 08:47

Drake發布限時動態開嘲諷。（取自Drake IG）Drake發布限時動態開嘲諷。（取自Drake IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽近2戰熄火，昨日遭藍鳥22歲大物菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）揮空三振後，單膝跪地的畫面，被加拿大嘻哈天王Drake發布到社群媒體嘲諷，卻遭到藍鳥球迷怒斥。

道奇昨天在世界大賽G5關鍵天王山之戰以1：6不敵藍鳥，系列賽遭到聽牌。大谷翔平昨天4打數0安打，被耶薩維奇三振掉1次，大谷吞K後失去平衡，形成單膝跪地的畫面，也被加拿大饒舌巨星Drake發布到Instagram限時動態嘲諷，還用耶薩維奇的姓氏做雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已經在前往板凳路上了，超霸氣，笑死）」

然而Drake經常在全球矚目的關鍵戰役公開大手筆豪賭而聞名，但由於輸多贏少形同反指標，而被稱為「Drake詛咒」。這篇限時動態被轉發到X上後，引發大量網友回應，不少人都表示「Drake詛咒再現」，甚至還有人直言：「現在道奇要在G7封王了，他X的Drake！」

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上7戰4勝制季後賽中，天王山之戰的輸家逆轉系列賽的機率只有32.4%；在現行「2-3-2」賽程安排下，G5於主場吞敗的27隊中，只有7隊能在客場連贏2場逆轉贏得系列賽，機率僅25.9%。

Drake。（資料照）Drake。（資料照）

