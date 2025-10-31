自由電子報
世界大賽》心繫因家庭缺陣的隊友費西亞！道奇後援群球帽藏巧思

2025/10/31 09:37

道奇後援投手斯漢的球帽上繡有費西亞的51號背號。（資料照，法新社）道奇後援投手斯漢的球帽上繡有費西亞的51號背號。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇當家後援左投費西亞（Alex Vesia）因家庭私事而缺席世界大賽，後援投手群集體在球帽的側邊繡上費西亞的背號51號，象徵他仍與場上的隊友一同奮戰。

世界大賽正式開打前，道奇突然宣布費西亞和妻子因家庭的事情將缺陣，為此球團還特別發表聲明，當中甚至寫到球團「懷著沉重的心情」宣布此事，並向費西亞一家表示慰問，然而至今都沒有明確公告事情的詳細情形為何。

近3場比賽道奇後援投手群的帽子上，在世界大賽的標誌旁繡著數字費西亞的背號「51」，象徵費西亞雖然沒在場上奮戰，卻仍與隊友們同在，甚至在世界大賽第3戰，雙方鏖戰到史詩級的第18局才分出勝負，該場比賽9名後援投手全數上陣，合計13.1局僅僅失掉1分，都有看到他們也全部戴著繡有數字「51」的帽子。

在球隊與費西亞建立深厚情誼的崔爾（Jack Dreyer）談到費西亞表示，不管他或球隊表現得如何，他一直都是熟悉的那個他，「他一直都充滿能量，這是你無法從數據表上面能看到的。但他真的幫了球隊非常多，我們也非常想念他，希望他跟Kayla（費西亞的妻子）能一切安好。」

例行賽多擔任先發，來到季後賽轉戰牛棚的斯漢（Emmet Sheehan）也坦言，費西亞佔了牛棚非常大的份量，「他是一名領導者，在調整定位的過程中幫助了我非常多，沒有他在身旁很艱難，我們之所以這麼做是因為我們心裡仍惦記著他，這是獻給他的。」

季後賽被也被調往牛棚、並將在今年球季結束後退休的老將克蕭（Clayton Kershaw）也說：「我雖然算牛棚裡的『菜鳥』，但Ves對我們來說意義巨大，他佔了這支球隊與牛棚非常大的一部分，我們只是想要做些什麼來表達對他的敬意。」

費西亞例行賽出賽68場僅次於同為左投的班達（Anthony Banda）的70場，戰績4勝2敗26中繼5救援，投手獨立防禦率（FIP）為3.77，ERA+138，今年季後賽則是有7場的出賽，拿下2勝0敗4中繼，FIP與ERA分別為3.35與3.86。

克蕭。（資料照，路透）克蕭。（資料照，路透）

