日職》曾砲轟道奇2屆塞揚名投！阪神虎「怪力男」傳2026挑戰大聯盟

2025/10/31 08:59

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽昨日落幕，輸球的阪神虎隊在今天傳出陣中主砲佐藤輝明，預計將於2026年賽季結束後透過入札制度挑戰大聯盟。

根據日媒《體育報知》引述消息透露，佐藤輝明在去年12月續約時，就向球團表示希望於2026賽季結束，符合入札制度的資格後挑戰大聯盟。球團方面，考量到他從新人年起就扛起球隊主砲的貢獻，加上他對夢想的熱情，預計會讓真考慮是否會讓他離隊。

佐藤輝明在今年3月對道奇的交流賽時，曾砲轟過2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），今年賽季他在打擊面上也大幅進化，單季40轟、102打點收下雙冠王，並率領球隊拿下中央聯盟冠軍。持續觀察他的球探表示：「他的力量在大聯盟也能發揮作用，今年克服了不少問題，而且可以守外野這點也為他加分。」

佐藤輝明本季在阪神虎出賽139場，敲出40轟、102分打點，有10次盜壘成功，打擊率2成77，上壘率3成45，長打率5成79，攻擊指數0.924，多項數據創下生涯新高，不過生涯三振率不低的他今年依舊吞下163K，選到57次四壞保送。

佐藤輝明在今年的交流賽上砲轟過史奈爾。（資料照）佐藤輝明在今年的交流賽上砲轟過史奈爾。（資料照）

