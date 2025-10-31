自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平練習爆轟！ 記者驚呆：從沒看過有人把球打到那

2025/10/31 09:42

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6明天將在藍鳥主場舉行，面臨淘汰邊緣的道奇二刀流巨星大谷翔平，今天再次於球場上進行打擊練習，並將小白球頻頻敲到全壘打大牆外。

道奇隨隊記者指出，大谷翔平在打擊練習打了無數支全壘打，甚至有些全壘打還轟到五層看台上，而在打擊練習結束後，大谷翔平便若無其事地與隊友一起撿球，直呼這隻獨角獸真的太令人印象深刻。此外，大谷翔平還把球打到藍鳥的Corona Rooftop Patio，記者表示，他從來沒看過有人可以把球打到那邊。

日媒指出，今天大谷翔平32次的揮擊有14球飛越全壘打牆，最遠距離達到150公尺，在世界大賽G1前一天，大谷翔平也上場進行自由打擊練習，也打出一發150公尺的超大號全壘打。

大谷翔平在18局史詩大戰單場4打數4安打有2發全壘打，獲得4次故意四壞保送與1次四壞保送後，連續2場比賽合計13打席未敲安。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中