世界大賽》大谷翔平練習爆轟！ 記者驚呆：從沒看過有人把球打到那

Shohei Ohtani taking batting practice is a thing of beauty. He just hit a handful of homers at the Rogers Centre each more glorious than the next! #Dodgers #WorldSeries pic.twitter.com/GqPVfClZ84 — Michael J. Duarte （@michaeljduarte） October 31, 2025

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G6明天將在藍鳥主場舉行，面臨淘汰邊緣的道奇二刀流巨星大谷翔平，今天再次於球場上進行打擊練習，並將小白球頻頻敲到全壘打大牆外。

道奇隨隊記者指出，大谷翔平在打擊練習打了無數支全壘打，甚至有些全壘打還轟到五層看台上，而在打擊練習結束後，大谷翔平便若無其事地與隊友一起撿球，直呼這隻獨角獸真的太令人印象深刻。此外，大谷翔平還把球打到藍鳥的Corona Rooftop Patio，記者表示，他從來沒看過有人可以把球打到那邊。

請繼續往下閱讀...

日媒指出，今天大谷翔平32次的揮擊有14球飛越全壘打牆，最遠距離達到150公尺，在世界大賽G1前一天，大谷翔平也上場進行自由打擊練習，也打出一發150公尺的超大號全壘打。

大谷翔平在18局史詩大戰單場4打數4安打有2發全壘打，獲得4次故意四壞保送與1次四壞保送後，連續2場比賽合計13打席未敲安。

大谷翔平。（美聯社）

