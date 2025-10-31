中職》棒球場上的幕後英雄 蘇建達獲頒南英傑出校友

蘇建達（前排右一）過去也是南英青棒球一員。（陳献榮提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕南英商工昨天（30日）歡慶建校108年校慶，其中棒球隊未像往年邀請職棒明星校友回娘家，而是在「榮譽總教練」陳献榮推薦下，有請在球場上默默付出的資深場務蘇建達接受傑出校友表揚，他雖不像其他校友在棒球場上發光，卻是讓球場草皮閃耀的幕後英雄，陳献榮就說：「行行出狀元！」

南英商工自1917年建校，校長陳志隆致詞時強調，歷任校長一步一腳印的艱辛擘劃經營才有今日的規模，未來同心齊力付出與努力，是全體教職員工的共識。其中棒球隊一直是南英的驕傲，在1952年正式成軍，一度於1979年因招生不易解散，直到1993年底吸收建興國中青少棒班底而重新組隊至今，過去包括林泓育、林哲瑄、郭嚴文、宋家豪、詹子賢、林安可、黃子鵬等人，都是南英傑出校友得主。

「牛爸」陳献榮自1994年至南英服務，在校歷經30年耕耘後於年初屆齡退休，昨也受邀回校受到師生熱烈歡迎，而蘇建達目前擔任統一獅隊場務組組長，也是過往牛爸的子弟兵，如今以不同方式在棒球場上奉獻，除了替獅隊的場地把關，「達哥」的身影也出現在台灣舉行的大型國際賽場上，甚至今年台灣大賽雖然沒有獅隊參與，他也同樣至球場幫忙場地養護。

蘇建達（右）接受南英商工傑出校友表揚，和「榮譽總教練」陳献榮合影。（陳献榮提供）

