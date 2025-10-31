自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》背水一戰11下關鍵跑壘失誤！兄弟重砲許基宏回顧球季發聲

2025/10/31 09:55

許基宏。（資料照，記者廖耀東攝）許基宏。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在台灣大賽以1勝4敗遭樂天桃猿「下剋上」吞下亞軍，當家重砲許基宏系列賽發揮不理想，G5背水一11局下還發生跑壘失誤。昨天晚間許基宏也於Instagram發文，回顧今年球季吐露心聲。

許基宏今年例行賽出賽101場，打擊率0.292、攻擊指數0.915，OPS+高達168，敲出19轟位居聯盟第4。不過進入台灣大賽，許基宏5戰21打數僅敲4安，打擊率0.190，累積1轟。

許基宏在G5背水一戰延長11局下，擊出一壘滾地球後，跑者陳俊秀在二壘前先遭刺殺，接著樂天轉傳發生暴傳，然而許基宏卻被改判有前進二壘意圖而遭觸殺，形成變相雙殺，最終讓兄弟無緣追平，遭到樂天在自家主場拋下酒紅色彩帶。

沉澱幾天後，許基宏昨在IG發文表示：「這個球季結束，也是一段回顧與學習的時間。球場上的每一個挑戰，都讓我更了解自己、也更感謝身邊的夥伴。教練團的信任、隊友的互相扶持、球迷的熱情，都是支持我繼續前進的力量。接下來會好好休養，也會趁著休賽季多陪陪老婆和女兒，同時持續精進自己，為下個賽季做好準備。明年我們會更好。」

