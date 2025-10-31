日本大賽》關鍵時刻挨轟救援失敗 本季開無雙的阪神虎牛棚大將淚崩

石井大智輸球後忍不住落淚。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎強力牛棚石井大智，在昨天日本大賽被軟銀怪力男柳田悠岐敲出自己相隔840天的第一發全壘打救援失敗，最終球隊在延長賽輸球無力延長戰線，賽後石井大智飲恨落淚，坦言技不如人。

石井大智在今年整季53場出賽防禦率僅0.17，更締造連續50場比賽無失分的日本新紀錄，包含季後賽56場比賽無失分。然而在昨天阪神虎2：0領先時，他卻被柳田悠岐擊出左外野方向的追平2分砲。在柳田昨天的全壘打前，石井大智再上一次挨轟已經是2023年7月13日。

賽後石井大智在向球迷致意時難忍淚水，受訪時仍悲傷地指出：「不是因為被打才這麼說...日本大賽下來，確實感覺到實力上的差距。對柳田那球，我覺得有投到位了，但就是在力量上輸掉了。」、「揮棒力量很強，我認為中央聯盟跟太平洋聯盟的球風不同，不是哪邊水準比較高的問題，只是我自己沒有發揮好。」

儘管失落，石井大智仍打起精神依舊展望未來，他希望把這次的經驗當作明年的養分，「也算是體會到了棒球的殘酷。但我的棒球生涯還沒結束，明年一定要努力壓制對手。」

