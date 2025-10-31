自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》背負拯救道奇使命！山本由伸背水一戰力拚史上極罕見壯舉

2025/10/31 10:51

山本由伸。（資料照）山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽遭藍鳥逼入2：3絕境，明天G6背水一戰將派出日本王牌山本由伸先發，對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。大聯盟官網道奇記者Sonja Chen也指出，山本有望挑戰歷史罕見紀錄。

山本由伸在國聯冠軍賽G2面對釀酒人繳出完投勝，世界大賽G2對藍鳥複製貼上，成為2001年的席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續締造完投的選手。同時也是2015年G2的奎托（Johnny Cueto）後，10年來首度於世界大賽完投的投手。

大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，山本由伸若能在季後賽完成連3場完投，將加入極其稀有的俱樂部，在過去55年中，只有2001年席林、1988年賀西瑟（Orel Hershiser）與1975年提安特（Luis Tiant）在單一季後賽中達成過。

背負著幫助道奇續命的使命，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）看好山本由伸，「我期待他拿出很棒的表現，但我們仍要繳出好的打擊內容、接好每一球，完成出局數。如果我們能打出乾淨俐落的比賽，我對我們的勝算感到樂觀。」

