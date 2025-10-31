自由電子報
NBA》柯瑞27分無用 公鹿羅林斯飆新高32分率隊擊敗勇士

2025/10/31 10:41

羅林斯與柯瑞。（路透）羅林斯與柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席，但公鹿依舊保有競爭力，全隊投進19顆三分球，羅林斯（Ryan Rollins）飆出全場最高32分，締造生涯新高，並率隊以120：110擊退勇士。

勇士在首節遲遲找不到三分球準星，讓公鹿取得34：25領先，但次節狀態持續回升，庫明加（Jonathan Kuminga）、柯瑞（Stephen Curry）輪流跳出得分，助隊持續緊追，上半場打完，勇士暫時以58：60落後。

勇士上半場團隊命中率40.9%，庫明加兩節拿下16分全隊最高，柯瑞7投2中拿11分；公鹿方面，羅林斯拿下全隊最高14分。

柯瑞在第3節找回手感，連續得分助勇士一度超前，但公鹿很快還以顏色，並帶著3分領先進入決勝節。公鹿在進入末節後攻勢凌厲，一度擴大領先，但柯瑞關鍵時刻跳出，助隊持續緊咬。

不過，今天公鹿外線把握度高，羅林斯、透納（Myles Turner）和格林（AJ Green）連續命中三分球，再度甩開勇士糾纏。暫停後，勇士連拿4分追到7分差，但隨後連兩波進攻都無法把握，只能眼看對手拿下勝利。

公鹿今天先發5人得分全上雙，羅林斯繳出全場最高32分、8助攻，透納17分次之；勇士方面，柯瑞拿下全隊最高27分，庫明加24分。

