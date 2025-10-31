NBA》「SGA」砍全場最高31分 衛冕軍雷霆擊退巫師奪開季6連勝

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰巫師的衛冕軍雷霆，靠著當家MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍全場最高31分，帶領球隊以127：108擊敗巫師，豪奪開季6連勝。

雷霆今日傳出菜鳥托皮奇（Nikola Topic）因罹患睪丸癌接受化療之外，霍倫格姆（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）也都分別因下背部痠痛，以及因右腳踝受傷動刀仍在恢復雙雙缺陣。

不過雷霆在比賽一開始就展現開季的良好手感，首節在吉爾吉斯亞歷山大的帶領下取得領先，雖然在次節一度被巫師扳平比數，不過喬伊（Isaiah Joe）隨即加入戰局，幫助雷霆上半場結束保持雙位數的領先優勢。

進入第3節，巫師在麥卡倫（CJ McCollum）5投4中包括3記三分球進帳11分，領軍球隊追近分差，但雷霆在末節團隊19投11中包含4記三分，以及罰球12投9中的情況下，最大分差還曾領先多達24分，最終在主場收下勝利。

雷霆除了吉爾吉斯亞歷山大外，米契爾（Ajay Mitchell）也攻下20分，本季累計19次罰球皆穩穩把握，而因膝蓋瘀傷缺席開季的喬伊，今天從板凳出發迎來本季初登場就有20分的表現，投進全隊最多的5顆三分球。

巫師部分，全隊共5人得分上雙，其中麥卡倫攻下全隊最高19分的，庫利巴利（Bilal Coulibaly）也有16分進帳，此外團隊失誤多達22次，相比雷霆只有6次。

麥卡倫。（路透）

