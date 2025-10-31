MiLB》台灣火球男林振瑋失5分遭打爆！最快球速出爐、秋盟防禦率破8

林振瑋。（資料照，取自Kenosha Kingfish

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀體系的台灣火球男林振瑋，今天在亞利桑那秋季聯盟迎來第4場登板，先發2局失5分，連續兩場先發表現都不理想，防禦率破8。

現年23歲的林振瑋，本季在小聯盟1A、高階1A、2A都有出賽紀錄，整季17場出賽都是先發，拿下0勝2敗，防禦率5.54，50.1局投球送出70K、39BB，被打擊率0.199；林振瑋本季在2A投4場，9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

林振瑋在亞利桑那秋盟代表格蘭岱爾荒漠犬（Glendale Desert Dog）出賽，前2場先發合計5.2局無失分，飆出9次三振，表現相當亮眼；然而林振瑋第3場先發，僅投1.2局失5分（4責失），送出2次三振。

今天林振瑋迎來秋盟第4場先發，47球有27顆好球，最快球速98.3英哩（158.1公里），主投2局被敲6支安打包含1轟，失掉5分都是責失分無關勝負，投出3三振、1保送，防禦率高達8.68。林振瑋今天挨6安中，一顆內角高滑球遭到太空人農場第18號潛力新秀布許（Will Bush）砲轟，其餘5安都是直球被狙擊。

儘管目前還不確定林振瑋是否能夠入選經典賽台灣大名單中，但先前總教練曾豪駒曾在受訪時表示，很欣賞林振緯，期待看到他在一級國際賽的表現。

