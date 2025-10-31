全民運動總統盃3X3籃球決賽明登場 賴清德：讓凱道成為全民共享的文化廣場

賴清德。（資料照，總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」將於本週末11月1、2日登場，經兩個月的分區預賽，晉級隊伍本周六日將連續兩天在總統府前凱達格蘭大道，爭取全國霸主榮耀。公開男子組有前職籃好手在陣，歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及台中黑色閃電等，總決賽勢必擦出火花；公開女子組則是WSBL及UBA一級好手雲集，U23培訓隊化身的旺寶隊、北市大學4隊分進合擊，都有望挑戰攻頂。

對於總統盃籃球賽的發想，據指出，賴清德總統希望為這條大道注入新的意義──讓凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。

總統府發言人郭雅慧受訪時表示，總統認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃三對三鬥牛賽，11月還將登場街舞表演，希望讓年輕世代以創意和活力重新詮釋這條大道的精神。

賴總統也回憶，自己第一次踏上這條大道是在建中時期。那時候的凱達格蘭大道還叫「介壽路」，他來參加國慶排字活動。多年後身為國大代表與立法委員，也多次帶領群眾在這裡發聲、表達訴求。如今成為總統再次回望這條大道，希望它能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。賴總統認為：「凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分。」他希望未來有更多創意活動能在這裡誕生，不論是體育、音樂、街舞、藝術展演，或是文化市集，都能展現台灣多元、自由與活力的面貌。

賴清德對於運動賽事的重視，除了是棒球迷外，也跟籃球有淵源且有深厚情感。他曾透露，自己在學生時代很喜歡打籃球。一次接見體育團體時，也表達自己服役期間擔任過籃球裁判，並承諾未來將舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」，提升台灣在該運動賽事的國際能見度。

總統府表示，未來凱達格蘭大道將規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓國人能以親近、自然的方式走進凱道，讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。此外，不只是籃球，接下來還會有「總統盃街舞大賽」，將在11月16日（日）再度登上凱道。

