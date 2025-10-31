自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全民運動總統盃3X3籃球決賽明登場 賴清德：讓凱道成為全民共享的文化廣場

2025/10/31 11:06

賴清德。（資料照，總統府提供）賴清德。（資料照，總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」將於本週末11月1、2日登場，經兩個月的分區預賽，晉級隊伍本周六日將連續兩天在總統府前凱達格蘭大道，爭取全國霸主榮耀。公開男子組有前職籃好手在陣，歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及台中黑色閃電等，總決賽勢必擦出火花；公開女子組則是WSBL及UBA一級好手雲集，U23培訓隊化身的旺寶隊、北市大學4隊分進合擊，都有望挑戰攻頂。

對於總統盃籃球賽的發想，據指出，賴清德總統希望為這條大道注入新的意義──讓凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。

總統府發言人郭雅慧受訪時表示，總統認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃三對三鬥牛賽，11月還將登場街舞表演，希望讓年輕世代以創意和活力重新詮釋這條大道的精神。

賴總統也回憶，自己第一次踏上這條大道是在建中時期。那時候的凱達格蘭大道還叫「介壽路」，他來參加國慶排字活動。多年後身為國大代表與立法委員，也多次帶領群眾在這裡發聲、表達訴求。如今成為總統再次回望這條大道，希望它能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。賴總統認為：「凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分。」他希望未來有更多創意活動能在這裡誕生，不論是體育、音樂、街舞、藝術展演，或是文化市集，都能展現台灣多元、自由與活力的面貌。

賴清德對於運動賽事的重視，除了是棒球迷外，也跟籃球有淵源且有深厚情感。他曾透露，自己在學生時代很喜歡打籃球。一次接見體育團體時，也表達自己服役期間擔任過籃球裁判，並承諾未來將舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」，提升台灣在該運動賽事的國際能見度。

總統府表示，未來凱達格蘭大道將規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓國人能以親近、自然的方式走進凱道，讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。此外，不只是籃球，接下來還會有「總統盃街舞大賽」，將在11月16日（日）再度登上凱道。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中