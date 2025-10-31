自由電子報
體育 競技運動 其它

盧羿菲拔河奪金、葉幸福棒球奪冠 宜蘭學生為國爭光

2025/10/31 11:41

宜蘭縣拔河選手盧羿菲、棒球選手葉幸福，分別入選台灣青少年代表隊，參加國際比賽勇奪金牌，縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）宜蘭縣拔河選手盧羿菲、棒球選手葉幸福，分別入選台灣青少年代表隊，參加國際比賽勇奪金牌，縣府今頒獎表揚。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣拔河選手盧羿菲、棒球選手葉幸福，分別入選台灣青少年代表隊，參加國際比賽勇奪金牌；代理縣長林茂盛今天安排接見2人，肯定2位選手在國際舞台為國爭光，也為宜蘭贏得榮譽。

三星國中國3學生盧羿菲，參加「2025英國世界室外拔河錦標賽」青少年女子480公斤組，勇奪金牌；另，宜蘭囝仔、目前就讀台中西苑高中1年級的葉幸福，參加「2025年第12屆亞洲青少棒錦標賽」，奪得冠軍。

盧羿菲是花蓮人，就讀太巴塱國小，3年級時參加學校代表隊開始接觸拔河運動；國中轉來宜蘭縣三星國中體育班就讀繼續拔河訓練，這次入選台灣青少年拔河代表隊。

盧羿菲分享得獎喜悅，這次能在世界賽事獲得冠軍，榮耀來自教練團隊指導、隊友間合作以及家人與學校長期支持，期盼未來有更多機會代表台灣與宜蘭，挑戰自我、登上更高的國際舞台。三星國中表示，拔河隊一天要練習5個小時，著重體能與拉繩技巧訓練，學生能有好表現，學校與有榮焉。另，葉幸福未出席，由教練李寧代表領獎。

三星國中學生盧羿菲，參加「2025英國世界室外拔河錦標賽」青少年女子480公斤組，勇奪金牌。 （記者游明金攝）

