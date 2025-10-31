NBA》馬刺「斑馬」超狂全能數據！ 力退熱火奪隊史首次5連勝

「法國怪物」溫班亞瑪今天在主場對熱火繳出27分18籃板6助攻5火鍋的超全能成績，締造隊史首次開季5連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在主場對陣熱火，繳出27分18籃板6助攻5火鍋的超全能成績，率領球隊以107：101擊敗熱火，寫下隊史第一次開季5連勝紀錄。

面對近期取得3連勝的熱火，馬刺打得並不輕鬆，前兩節雙方互不相讓，半場打完熱火僅以1分差，58：59落後1分，第三節熱火進攻大當機，僅威金斯（Andrew Wiggins）拿下9分，其他人加起來只得5分，單節命中率21.7%，馬刺一口氣將分差拉開到87：72領先15分。

不過第四節熱火手感復甦，打出一波17：1的攻勢反超比數，迫使馬刺不得不叫出本節第2次暫停，暫停過後馬刺才穩住陣腳將分差拉開到2個球權的差距，最終以107：101擊敗熱火，收下隊史第一次的開季5連勝。

開季打出MVP身手的溫班亞瑪，今天命中率一般僅43.5%，上場39分41秒，23投10中拿下27分，但貢獻18籃板、6助攻、5火鍋，新科新人王卡瑟爾（Stephon Castle）21分6籃板8助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）也有17分進帳。熱火部分，明星大前鋒艾德巴約（Bam Adebayo）31分10籃板，威金斯24分6籃板，富特奇歐（Simone Fontecchio）18分。

