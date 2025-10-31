自由電子報
NBA》技壓柯瑞！曾挨控7項竊盜罪遭逮 勇士棄將射爆前東家豪寫新猷

2025/10/31 12:15

羅林斯（左）。（美聯社）羅林斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天靠著23歲後衛羅林斯（Ryan Rollins）砍下32分，在沒有「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的情況下擊敗勇士。值得一提的是，曾待過勇士的羅林斯，今天對前東家爆氣，繳出生涯代表作。

羅林斯是老鷹2022年選秀次輪第44順位選進的球員，不過在選秀當天隨即被交易至勇士，之後因保羅（Chris Paul）交易案，與波爾（Jordan Poole）、小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）一起被送往巫師。去年羅林斯被指控犯下7項竊盜罪遭逮捕，也被巫師裁掉。

羅林斯隨後以雙向合約加盟公鹿，今年獲得公鹿3年1200萬美元合約續留。今天對上老東家勇士，羅林斯手感火燙，全場21投13中、三分7投5中，進帳生涯新高32分，還傳出8次助攻，數據輾壓勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。

羅林斯上一戰對尼克才繳出11投8中、三分4投全中、25分4助攻4抄截的亮眼表現，今天對上前東家更是繳出生涯代表作，賽後公鹿總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）也大讚：「他是個硬漢，是相當堅韌的孩子。他的信心十足，我們全隊都是。」

羅林斯（右）與柯瑞。（路透）羅林斯（右）與柯瑞。（路透）

