棒球》辰己涼介、今野龍太率樂天金鷲多名一軍戰力來台交流

東北樂天金鷲辰己涼介、今野龍太。（主辦單位提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕由2025台灣大賽總冠軍樂天桃猿擔任地主的「2025桃園亞洲職棒交流賽」，將於11月7日至9日在桃園棒球場登場，這次交流賽是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽，將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師，打造最高水準的台日韓三國職棒對決。

繼首波公布3位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田光、莊司康誠、藤井聖將來台參賽後，樂天金鷲本次訪台名單出現多名一軍球員，陣中主力辰己涼介和投手今野龍太也確定隨隊來台參賽。

請繼續往下閱讀...

以頂級外野守備著稱的明星球員辰己涼介是本次賽事最大亮點之一，他不僅是頂尖球員，曾獲2023年金手套獎和2024年安打王，更因為在2024年世界12強賽期間公開喊話「如果我們輸掉12強賽，我就改當投手」，成為台灣體壇的熱門話題人物。

今野龍太是球隊重要投手戰力，2025年賽季繳出防禦率3.61、5次中繼，在生涯第12年臨危受命首次擔任先發投手，繳出2局無失分的好投，並成功化解滿壘危機，是樂天金鷲陣中經驗豐富且能在緊急時刻穩住陣腳的關鍵投手。

本次交流賽由桃園市政府主辦，為彰顯「在地主場」應援優勢，11月7日開幕日將推出台灣跨運動領域的「雙隊合體」開幕表演，由兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊聯名集結12位的超豪華陣容，由5位樂天桃猿專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍，與7位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」韓援金髮女神朴星垠、可愛天花板金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出。

桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國 KT 巫師啦啦隊「Lady Wiz」相呼應，台灣啦啦隊「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊的隔空應援較勁勢必成為開幕戰場邊最熱門的話題之一。

賽事期間規劃台日韓三隊啦啦隊共同參與的賽前見面會，「桃氣女孩」也將於開幕日當天合體加入見面會陣容，球迷凡購買周邊商品滿1000元即可獲抽號碼牌資格，每日將發放限量30位名額，消費滿1000元可與女孩擊掌，滿 1000至1500元可獲女孩合照，1500元以上可享簽周邊商品的福利。

商品方面，凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值780元的賽事紀念T-shirt，並推出多款繡有 TAIWAN字樣的應援商品，售價自280元至1,580元，包含紀念球衣、T-shirt、球帽、帆布袋及印有三國名的TAIWAN紀念球，商品採限量販售，即日起開放預購，可透過專屬網站選購，全區門票持續於ibon售票系統（https://ibontw.com/TYN_APBES）熱賣中。

【賽程表】

11/7（五）18:35 日本樂天金鷲 vs. 韓國KT巫師

11/8（六）17:05 日本樂天金鷲 vs. 樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓國KT巫師vs. 樂天桃猿

2025桃園亞洲職棒交流賽日本東北樂天金鷲訪台選手名單。（主辦單位提供）

「桃氣女孩」將在2025桃園亞洲職棒交流賽跨界應援。（主辦單位提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法