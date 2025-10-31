自由電子報
體育 籃球 林書豪

籃球》林書豪12月28日舉辦見面會 777位粉絲免費入場

2025/10/31 13:19

林書豪將在12月28日舉辦見面會，限額777位粉絲免費入場。（圖片取自臉書）林書豪將在12月28日舉辦見面會，限額777位粉絲免費入場。（圖片取自臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在上季幫助新北國王TPBL奪下冠軍後，林書豪今夏宣布退休，而他今天也在社群媒體發文，為表達自籃球的熱愛，以及對球迷的感謝，將在12月28日舉辦見面會，限額777位粉絲免費入場。

林書豪在社群媒體採中英發文，他說：「時間過得真快，轉眼間距離我踏上職業籃球的旅程已經過去十五年了。回首這段路，我始終能感受到你們在每一次高峰和低谷中給予的支持與鼓勵。從林來瘋到今天，我對籃球的熱愛，以及對你們的感謝，依然如初。這一次，我想親自向你們說聲謝謝。」

林書豪也宣布見面會時間跟相關資訊，「我將於 2025 年 12 月 28 日（星期日）中午 12:30 至下午 2:00，在 W Taipei 舉辦 粉絲見面會。門票登記將於 2025 年 11 月 17 日（星期一）晚上 7:07 在 ACCUPASS 獨家開放。為了回饋大家的支持，本次活動全程免費，我將邀請 777 位粉絲一同共度難忘時光。我也想聽聽你們的故事。這十五年來，你們的照片、回憶和留言對我意義重大。無論是比賽的片段、紀念品，或是想對我說的一句話，都歡迎你們分享給我。分享連結在主頁。」

