世界大賽》官網曝山本由伸攻略法！藍鳥主帥點出關鍵：很獨特的選手

山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸明天將扛著2勝3敗背水一戰的壓力，於世界大賽G6先發對陣藍鳥，藍鳥主帥施耐德（John Schneider）盛讚他是位很獨特的投手，並開玩笑說希望他因為投太多局有點疲倦。

山本由伸在國聯冠軍賽G2對釀酒人以及世界大賽G2對藍鳥都繳出完投勝，寫下傲人紀錄，明天將再次對決藍鳥打線，施耐德直言：「他那天投了那麼多局，希望他多少有點累了！」後續稱讚山本由伸是名獨特的選手：「他看起來似乎有6到7種球路，而且可以隨著比賽進行時逐漸變成不同的投手。你必須得堅持不懈，你得準備好打擊，然後堅持住自己的揮棒。這就是關鍵所在。」

因為打出界外球受傷，有望在G6重返戰場的「春天哥」史普林格（George Springer）在G2輸球後，曾稱讚山本由伸是名非常優秀的投手，直言在他狀態好時，很難從他手上得到分數。

大聯盟官網作家Martín Gallegos指出，若藍鳥想要擊敗山本，其中一點在不要讓他投出太多次三振，他列出山本由伸今年球季包含季後賽在內，單場投出5次三振以下與6次三振以下的場次，表現天差地遠。

Martín Gallegos回顧山本由伸對費城人的該場先發，當時他4局投球被打6安失掉3分，費城人幾乎都能選掉山本的曲球與指叉球這兩顆招牌武器球，不過扣掉該場先發，山本由伸在季後賽的指叉球與曲球的揮空率與追打率都相當出色，因此重點就是要把他的指叉球跟曲球給選調。不過Martín Gallegos直言，說起來簡單做起來難，因為山本由伸現在狀態絕佳，而且他總是可以在需要的時候，精準地掌控這兩顆球的進壘位置。

