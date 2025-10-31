自由電子報
排球》不是職排的小聯盟！ 企排週末開幕戰邀請統一獅啦啦隊 Uni-girls 跨界應援

2025/10/31 13:28

企排週末開幕戰邀請統一獅啦啦隊 Uni-girls 跨界應援。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕儘管職業排球聯盟成立，但TVL企業排球聯賽依舊如火如荼開打，今年也將邁入第21個年頭，11月1日、2日將於台南國立成功大學體育館熱血開打，大會也首度力邀統一獅啦啦隊 Uni-girls 跨界應援，為企排新賽季揭開序幕。

中華民國排球協會今（31日）宣布，本季企排開幕戰擁抱台南熱情，週六Uni-girls率先現身成大體育館，舞力全開，迎接企排開戰；11月2日則由應援團長達平和統一獅吉祥物萊恩、盈盈接棒登場，帶動排球迷為企排賽場注入滿滿熱情和能量。

排球協會理事長龔建榮說，在全台排球迷支持下，首週透過ibon售票系統的預售票房開出紅盤，若比賽當日於現場購票，數量需配合場館限制，提醒球迷朋友可以提早買票。今年企排的話題性十足，除了「來看國手」是一大亮點，包括廖苡任、林書荷、黃士展等球星回歸企排，都受到球迷高度期待；而本季溫逸凱、蘇逢澤改披屏東台電戰袍，又會產生那些化學變化？都有待開季後揭曉。

11月1日晚場，由雲林美津濃迎戰屏東台電，堪稱男排焦點戰役，兩隊都擁有多位國手戰將，搶開紅盤，可望擦出激烈火花。下午場的女排，四隊同樣國手如雲，新北中纖迎戰義力營造、台北鯨華對戰高雄台電，精彩可期。

除了熱血排球，也有溫馨時刻。宣告退役的高雄台電女排前主力球星「皮皮」曾琬羚，排協將於企排開幕日為她公開舉行引退儀式。消息公開後，引來曾琬羚在國小時期的黃老師感性留言，「這是給一位為國征戰多年的球員一個肯定，也是給永遠支持她的家人一份榮耀，感謝排協與台電公司對皮皮的照顧。」黃老師也回憶，皮皮在國小階段排球、田徑雙棲，當時就是排球隊隊長。

