NFL》從衛冕軍老鷹到1勝7敗弱旅！台灣混血前大物本季第二度遭交易

2025/10/31 13:51

梅奇三世。（取自Ian Rapoport X）梅奇三世。（取自Ian Rapoport X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹昨天與紐約噴射機達成交易，送出外接手梅奇三世（John Metchie III）與2027年第六輪選秀籤，換回角衛卡特二世（Michael Carter II）與2027年第七輪選秀籤。

25歲的梅奇三世出生於台灣，母親為台灣人，父親則為奈及利亞人。曾是傳統名校阿拉巴馬大學的明星外接手的他，於2022年選秀以第二輪第44順位被德州人選中，然而菜鳥年因罹患急性前骨髓細胞白血病而報銷，隔年痊癒復出，累積16次接球推進158碼。

梅奇三世上季累積24次接球繳出254碼，也拿下生涯首次達陣。他在今年開季前被德州人交易至老鷹，截至目前老鷹打出6勝2敗佳績，然而梅奇三世在老鷹發揮空間有限，多被作為開球或棄踢回攻手，目前出賽7場僅接到4球推進18碼，如今這已是他3個月內第2度被交易。

26歲的卡特二世則是近年噴射機防守二線的可靠戰力，本季曾因震盪缺席3場比賽，已於上週復出。然而噴射機本季僅拿下1勝7敗位居聯盟墊底，據報導，卡特二世為了離開噴射機轉投衛冕軍老鷹，願意放棄自己2026年合約中500萬美元傷病保障，目前卡特二世還有2年合約要走。

這筆交易對雙方來說算是各取所需，老鷹本季防守二線戰力打折扣，角衛傑克森（Adoree’ Jackson）今年從紐約巨人轉戰老鷹後表現差勁，且第8週腦震盪受傷，卡特二世的到來能讓老鷹的防守二線有更多調整彈性；至於梅奇三世去到外接手與跑衛傷兵滿營的噴射機，有望爭取更多上場機會。

