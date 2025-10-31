籃球》第4屆台灣名人堂入堂慶典明登場 錢一飛、洪濬哲等8人入選

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，由洪濬哲、已逝的「籃壇鐵漢」錢一飛等8人入選，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界盃男籃十大射手陳祖烈，屆時將與江憲治、梁美雲、亞青女籃國手張聿嵐共同見證入堂儀式，傳承意義濃厚。

台灣籃球名人堂協會理事長王信良表示，8位入堂者在球場都有非常出眾表現，經過提名委員會提名、再由評選委員會41位委員投票後，才得以高票入堂、實至名歸。其中男子球員洪濬哲是第7屆亞洲盃的大會明星球員；錢一飛曾為國家隊三劍客之一，堪稱多屆亞錦賽及亞運會的風雲人物，退役後擔任職籃及台灣男籃總教練；女子球員徐台榮、賴秀麗；教練類古吉雄、洪玲瑤；裁判類惠懷慶、林承謀。

王信良指出，當天邀請運動部政務次長黃啟煌蒞臨頒贈入堂證書，也是四屆以來，出席此項活動最高層級的運動官員；亞青女籃國手張聿嵐將任禮儀官，預計有300位籃壇人士共襄盛舉。現場還有籃球文物展，包括台灣籃球史料展、1956年墨爾本奧運會台灣隊球衫、1960年羅馬奧運與世界盃台灣隊隊旗、籃球書籍、雜誌、剪報、照片等近百件文物，內容豐富。

第四屆台灣籃球名人堂入堂儀式明天舉行。（台灣籃球名人堂提供）

已逝的「籃壇鐵漢」錢一飛入選台灣籃球名人堂。 （資料照，記者王藝菘攝）

