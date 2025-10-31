自由電子報
世界大賽》貝茲應該被排到後段棒次！前大都會總管：我知道這很痛

2025/10/31 14:41

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽打擊不振，面臨2勝3敗淘汰邊緣，大都會前總管菲利普斯（Steve Phillips）在大聯盟節目上直接點出MVP貝茲（Mookie Betts）打擊不振的問題，直言他應該要被排到後段棒次。

菲利普斯直言，雖然大谷翔平在3、4戰表現不佳，但對他來說大谷翔平還是個很可怕的打者，是他的話也會跟藍鳥主帥施耐德（John Schneider）一樣直接比4，因為大谷的身後是貝茲。貝茲在今年世界大賽表現相當差勁，23打數3安打，0分打點，跑回1分，長打率1成30，攻擊指數0.361，吞下5K選到3次四壞保送。

昨天道奇將貝茲擺到三棒，菲利普斯認為是個正確的決定，「但現實是，貝茲打三棒還是個問題，當大谷、史密斯（Will Smith）上壘後，貝茲便成為攻勢中斷者...他也知道自己很掙扎，對羅伯斯（Dave Roberts）來說，我很感激他變更打線，但貝茲應該要打到7棒。他必須要在大谷翔平、史密斯、佛里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy），甚至是艾德曼（Tommy Edman）後面。」

在過去也曾出現過大聯盟教頭將陣中主力打者擺到後段棒次的例子，菲利普斯說道：「我知道這會讓人感覺很不好，但還記得托瑞（Joe Torre）把『A-Rod』擺到打線後段嗎？現實就是，對打線的流動來說，貝茲必須要在7、8、9棒，我知道這很痛，但如果你想要贏球，或許你就得試試看。」

