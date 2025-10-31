自由電子報
中職》味全龍2025年度感謝祭11月23日登場 徐若熙、林智勝熱情參與

2025/10/31 14:40

味全龍2025年度感謝祭11月23日登場。（味全提供）味全龍2025年度感謝祭11月23日登場。（味全提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍本季主場進場球迷達69萬7087人，平均每場1萬1618人，雙雙創下隊史新高紀錄。為了感謝球迷的熱情支持，配合台北大巨蛋「拾光祭」系列活動，味全龍球團特別舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，邀請所有龍迷一同回顧精彩賽季。

感謝祭將於11月23日（星期日）下午14:00至晚間20:00在台北大巨蛋登場，當日13:00起開放進場，歡迎球迷與龍隊球員近距離互動，門票將於11月10日起在「味全龍官方售票網」開放購票。

本次活動共有三種票券方案可供選擇，包含600元的一般入場券、可提前進入草地參加各項活動的1,000元優先體驗券（限量1,000名），以及可在大巨蛋草地享有專屬帳篷體驗的6,000元帳篷套組（限量10組），提供球迷選擇最合適的參加方式。

當日包括味全龍王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈．鞏冠、以及中職傳奇球星林智勝等人氣球員都將熱情參與。味全龍啦啦隊「小龍女」包含李多慧在內的韓援三本柱也將全員出席。

活動現場規劃五大區域，包括球員、啦啦隊與歌手表演舞台區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區、餐飲贈品服務區與特殊報名活動區，滿足球迷與球員、啦啦隊互動與多元的娛樂餐飲需求。味全龍商店也在現場推出限時回饋活動，常態商品全館8折、特賣商品65折，並加碼單筆消費滿額即可抽簽名球衣等大獎。

