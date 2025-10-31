格鬥》台灣雙冠王彭皓宇擊敗印尼悍將 笑捧WXF世界大賽獎盃

彭皓宇擊敗印尼悍將，在擂台上高舉國旗慶祝勝利。（WXF世界格鬥聯盟＆進行勢格鬥館提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕南韓慶州APEC亞太經濟合作高峰會週聯合舉辦的WXF世界格鬥大賽，代表台灣的「蜜獾武士」彭皓宇在男子65公斤量級與印尼ONE PRIDE格鬥冠軍金廷（Eperaim Ginting）激戰三回合，獲得裁判一致判定獲勝，不但笑捧別具意義的獎盃，也為他的格鬥生涯帶來強大信心。

「兩年前，我只是看著Road to UFC而熱血沸騰的觀眾，那時的憧憬讓心中悸動不已，如今我親手擊敗那擂台上的強敵，好比美夢成真。」25歲的彭皓宇來自進行勢格鬥戰隊，上月WOTD-ETD 13力退香港職業好手黎霆義，並在今年成為國內首位達成台灣IFMA泰國拳、AMMA綜合格鬥國手選拔雙料冠軍的殊榮，如今首次踏出國門參戰奏捷，目前MMA戰績10戰全勝，「曾經遙不可及的夢，一口氣被拉近到我幾乎能觸摸到的距離，這幾年來，全年無休每天兩練的生活，都在這一刻值得了，也感謝所有支持我的人，這次沒有讓大家失望。」

請繼續往下閱讀...

教練李學顥表示，比賽開局金廷強而有力的纏鬥攻勢，一度讓彭皓宇陷入被動，所幸戰況膠著之際，「蜜獾武士」回穩反擊，「對手不只擁有一拳KO的力量，摔柔技巧也相當強勢，但這都在我們預判之中！關鍵還是皓宇能在這麼大的舞台上，發揮自己平時訓練的成果，控制整場比賽節奏並反制對手執行戰術，一舉贏下這場重要戰役。」 彭皓宇下個目標，正是挑戰明年AMMA格鬥亞洲錦標賽，以及日本名古屋亞運會，期許繼續為自己和台灣奮戰爭光。

彭皓宇（右）在南韓贏得 WXF世界格鬥大賽獎盃。（WXF世界格鬥聯盟＆進行勢格鬥館提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法