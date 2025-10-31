世界大賽》羅伯斯和金慧成賽跑慘摔一跤 道奇士氣回來了

羅伯斯和金慧成賽跑慘摔一跤。（美聯社）

〔記者倪婉君／道奇報導〕衛冕軍道奇在世界大賽陷入2勝3敗劣勢，必須在明天第6戰對藍鳥扳回一城，總教練羅伯斯今天在練球時親自提振士氣，他和南韓球員金慧成在比跑壘速度時，不慎摔了一跤，整個人撲倒在二壘壘包前的紅土上，但這一摔卻讓球隊充滿笑聲，瞬間找回士氣，陣中老大哥佛里曼更說：「這就是我們需要的」。

道奇前兩戰作客藍鳥取得1勝1敗後，回到洛杉磯主場後，在第3戰18局大戰靠佛里曼的再見全壘打以6：5勝出，也拿下2勝1敗優勢，但接下來兩戰不但都輸球，且合計只得3分，在氣勢落居下風。今天在藍鳥主場多倫多中心練球時，羅伯斯練球時突發奇想，與腳程飛快的金慧成進行「趣味競速」。

兩人要比誰先跑到三壘，羅伯斯雖站在一、二壘之間起跑，看似占優勢，但金慧成從一壘出發後很快追上。就在羅伯斯繞過二壘時突然一跤撲倒在地，全場瞬間驚呼，隨即爆出笑聲。

其實羅伯斯有個「經典盜壘」歷史，他在2004年美聯冠軍賽紅襪以0勝3敗遭洋基聽牌時，9局下代跑大膽盜上二壘，再靠隊友安打跑回超前分追平分，也助紅襪開啟4連勝驚天逆轉秀，最終在世界大賽4連勝橫掃紅雀奪冠。如今羅伯斯的腳程不如當年，但他仍希望「這一撲」達到帶動士氣的效果。

