道奇、藍鳥世界大賽G6！山本由伸先發力求延長戰線 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

世界大賽第6戰，系列賽2勝3敗、處於背水一戰的衛冕軍道奇，今天作客多倫多面對藍鳥。道奇推出日本強投山本由伸先發，對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。山本由伸是否能幫助道奇延長戰線逼出生死戰，還是藍鳥能奪冠？敬請鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

NBA例行賽，公牛將在主場面對尼克，快艇將在主場迎戰鵜鶘。敬請鎖定轉播。

東亞超級聯賽，新北國王將在客場碰上烏蘭巴托野馬；TPVL台灣職業排球聯賽，臺中連莊面對臺北伊斯特，桃園雲豹飛將迎戰台鋼天鷹。

另外還有超級500海洛羽球公開賽4強賽，為台灣好手們加油，敬請鎖定轉播。

MLB世界大賽

08：00 道奇 VS 藍鳥 世界大賽G6

轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

NBA

08：00 尼克 VS 公牛

10：30 鵜鶘 VS 快艇

轉播：緯來體育

TPVL台灣職業排球聯賽

15：00 臺北伊斯特 VS 臺中連莊

18：30 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹飛將

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

東亞超級聯賽

17：00 烏蘭巴托野馬 VS 新北國王

轉播：緯來體育

英超

22：50 諾丁漢森林 VS 曼聯 第10輪

轉播：愛爾達體育1台

BWF 薩爾布呂肯公開賽

21：00 四強

轉播：愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法