TPBL》戰神本土一哥雷蒙恩、女神Mika前進夜市 宣傳11/15、16主場主題週

Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。（戰神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北戰神主場開幕週將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地的體驗，昨更特別由Taishin Wonders隊長Mika 與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳，與民眾互動同樂，齊曼加更化身「戰神里長伯」，與果汁店老闆相約下次再來，購買雞蛋糕時更不忘熱情邀請老闆到和平館看比賽。

Taishin Wonders隊長Mika 首次與戰友一起逛夜市，她分享能以不同方式與球迷互動、感受台北在地文化，覺得既新鮮又有趣。平時就喜歡逛夜市的她，更大推：「饒河真的是最道地、必逛的夜市！」而來到饒河當然不能錯過街口最經典的胡椒餅，雷蒙恩一口咬下直呼：「超好吃！」還忍不住把不吃豬肉的齊曼加那份搶過來。吃完美食挑戰射氣球，張兆辰謙虛的說：「以前都沒玩過這個，來夜市都在吃。」沒想到一試身手就「十發全中」技驚四座，引起現場熱烈歡呼。

走在夜市的街道上，不時有戰友熱情打招呼，身穿雷蒙恩新秀TEE的戰友更攜帶應援毛巾來合照，讓雷蒙恩相當驚喜：「看到球迷來真的很開心！」也有小朋友興奮揮手喊出：「Hi Jordy！」齊曼加聽到後笑著揮手，近兩小時的活動在笑聲與加油聲一路相伴下劃下句點，相當投入的齊曼加說：「覺得時間過得特別快，好玩到感覺只有半小時！」雷蒙恩打趣對兆辰說：「饒河夜市這麼好玩，你之前怎麼都沒帶我來！」戰神們也與大家相約：「11/15、16主場見！」此外，戰神也與饒河夜市在地名店《齒牛香牛肉麵》合作，提供專屬「戰神餐碗」，店家也祭出「滿額贈小菜」的應援活動，支持在地球隊戰神。

