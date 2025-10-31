高球》馬來亞銀行錦標賽次輪徐薇淩暫並列12 她分享和高寶璟聊了什麼

徐薇淩。（昊昭顧問有限公司提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金300萬美元（9224萬台幣）的LPGA馬來亞銀行錦標賽今進行第2回合，台灣一姐徐薇淩繳出70桿，以總桿137桿暫時並列第12名，她也期待這週成績能超越去年的並列第6。

徐薇淩結束上週在南韓進行的國際皇冠盃後，馬不停蹄轉戰馬來西亞，她在馬來亞銀行錦標賽首回合上演獵鷹秀，繳出67桿佳績。

今天第2回合賽事，徐薇淩在前9洞雖抓了3隻小鳥，但也吞下1次雙柏忌和1柏忌，轉場後她狀態回穩，在第10、13、15洞抓下小鳥，可惜第16洞吞了柏忌，最終以70桿繳卡。

對於今天表現，徐薇淩表示，其實今天整體都打得不錯，除了切桿，「今天的柏忌都是鐵桿有點失誤，切桿也沒有救好。」有趣的是，她今天和上週皇冠盃世界隊的隊友高寶璟同組，「很久沒有同組打球，但經過上週皇冠盃，感覺彼此互動更多，除了討論場上的事情，我們也會聊一些生活上的事情，像是昨天比賽後做了什麼之類，我也有問她上週皇冠盃最後一輪她個人賽的狀況。」

徐薇淩目前並列第12，還有機會把排名往前推進，而領先的南韓女將崔慧珍今天繳出66桿，以總桿130桿領先群雌，她和第2名選手已經擴大到5桿差距。對於最後兩日目標，徐薇淩表示，會努力去追，希望能超越去年的成績。

徐薇淩今天和紐西蘭名將高寶璟同組。（昊昭顧問有限公司提供）

