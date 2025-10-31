自由電子報
中職》年度三大獎入圍名單出爐 林安可、威能帝、羅戈競爭年度MVP

2025/10/31 16:11

（由左至右）林安可、威能帝、羅戈競爭年度MVP。（聯盟提供）（由左至右）林安可、威能帝、羅戈競爭年度MVP。（聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒2025年頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店登場，今天公布年度三大獎入圍名單，年度最有價值球員有統一獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈入圍，最佳進步獎有樂天桃猿朱承洋、張閔勛、富邦悍將李吳永勤入圍，年度最佳新人獎有富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔、統一獅髙塩將樹入圍，最終得主將在頒獎典禮現場揭曉。

林安可本季繳出105支安打、23支全壘打、73分打點的亮眼成績，打擊三圍0.318／0.397／0.603，整體攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力。威能帝今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，是猿隊挺進季後賽的重要功臣。羅戈本季25場先發出賽，17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，奪下防禦率王。

（由左至右）朱承洋、吳永勤、張閔勛競爭最佳進步獎。（聯盟提供）（由左至右）朱承洋、吳永勤、張閔勛競爭最佳進步獎。（聯盟提供）

朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年重新調整後，成為教練團倚重的後援戰力，本季出賽51場，總計50.1局的投球，拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績。張閔勛在職棒第10個球季迎來生涯代表作，本季出賽95場、298打數、敲出89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率，多項數據皆較往年進步。李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

林栚呈於今年4月底升上一軍後迅速站穩牛棚角色，尤其下半季表現亮眼，連續16場後援出賽、14.2局無失分，本季共出賽45場，繳出7次中繼成功、3次救援成功，防禦率1.76、每局被上壘率0.95。林詩翔扛起台鋼雄鷹終結者，整季出賽為聯盟投手中最多的60場，總計60.1局的投球，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，是本屆新人王呼聲最高的人選。髙塩將樹雖為外籍球員，但因符合「永田條款」，在台居住滿5年並於業餘球隊效力滿3年，得視同本國籍球員，具備新人王票選資格。髙塩將樹是獅隊牛棚的穩定支柱，出賽51場、繳出防禦率1.64、每局被上壘率0.96，並以25次中繼成功奪下中繼王。

（由左至右）富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔、統一獅髙塩將樹競爭年度最佳新人。（聯盟提供）（由左至右）富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔、統一獅髙塩將樹競爭年度最佳新人。（聯盟提供）

