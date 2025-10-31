NBA》道奇老闆華特估100億美元收購湖人破紀錄 擁有洛城兩大球隊

華特（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，億萬富翁、同時也是大聯盟洛杉磯道奇老闆的華特（Mark Walter），今天獲得NBA董事會一致批准，成為洛杉磯湖人隊的最大股東，他隨即以100億美元（約新台幣3099億）的估值，從巴斯家族（Buss family）的手中收購湖人隊。

華特透過聲明表示，「洛杉磯湖人是整體運動界最具代表性的球隊之一，以卓越的歷史與對偉大的不懈追求而聞名。極少有球隊能擁有像湖人這樣的傳奇和全球影響力，能與珍妮・巴斯（Jeanie Buss）一同努力、維持這份卓越，並在這個新時代在場內外共同建立成功的標準，是一種榮幸。」

華特除了擁有道奇、湖人隊外，他也是WNBA洛杉磯火花隊的老闆。華特的投資集團、美國跨國控股公司「TWG Global」，擁有凱迪拉克F1車隊，他也是英超切爾西的股東之一。

巴斯家族仍保有逾15％的球隊股權，讓現任湖人隊執行長珍妮・巴斯至少未來5年繼續擔任原職位。

《ESPN》指出，華特以100億美元的估值完成湖人隊收購案，打破今年7月交響科技集團的管理合夥人B.奇澤姆（Bill Chisholm）以61億美元收購「綠衫軍」塞爾提克的紀錄。

