體育 籃球 NBA

NBA》勇士意外輸無字母哥的公鹿 柯爾嘆：對手球星缺陣是0勝12敗...

2025/10/31 17:49

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天意外在客場以110比120敗給缺少「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿。勇士隊教頭總教練柯爾（Steve Kerr）賽後苦笑說，對手球星缺陣的情況下，勇士隊戰績大概是0勝12敗。


曾在2022-23年待過勇士隊的羅林斯（Ryan Rollins），此戰爆砍32分，是公鹿隊贏球的重要功臣。公鹿團隊投進19顆三分球，高於勇士團隊的13顆三分球。

「原本不應該是這樣的。」柯爾受訪說，「但我們這幾年在對手球星缺陣的比賽中，大概是0勝12敗，我剛才跟教練團說，『如果我是對方教練，我每次都會讓球星休息』。」

柯爾坦言，「對我們教練團來說，一聽到對方球星不打，你會感到害怕，因為我們已經看過太多次這種情況。每支NBA球隊都充滿天賦，我們剛剛看到那些選手上場、狂投三分球，在這個聯盟裡，每個人都能打球。」

「當明星球員缺陣時，其他人會很興奮，這場比賽的結果對我來說一點都不意外。」柯爾說道。

「每支球隊都會遇到這樣的比賽。」柯爾說，「在82場的賽季中，大家都在高節奏、全力拚戰。總會有幾場比賽，你知道，精神專注度不到位。今晚對我們來說就是這樣的一場比賽。」

柯爾。（法新社）柯爾。（法新社）

