體育 棒球 MLB

世界大賽》貝茲陷低迷自認很糟 「老爹」：看他那樣回答...我很難過

2025/10/31 19:22

道奇球星貝茲。（法新社）道奇球星貝茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽陷入2勝3敗、遭藍鳥聽牌的絕對劣勢，當家球星貝茲（Mookie Betts）這個系列賽的打擊率僅1成30。貝茲在G5賽後以「糟糕」形容自己的表現。紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）在FOX節目中坦言，「看他那樣回答問題，我很難過。對我來說，他仍然是聯盟中最棒的選手之一，但看起來他的自信心非常低。」

貝茲今年在世界大賽5場比賽，合計5戰共23打數僅3安，都是短程安打，另外吞5次三振，其整體攻擊指數（OPS）為0.361。貝茲在今年季後賽出賽15場，貢獻6分打點，其打擊率2成34，其OPS為0.647。

談到低迷狀況，貝茲在世界賽大G5賽後說，「我希望這只是因為缺乏努力，但這並不是，所以我真的沒有任何答案。」

歐提茲在FOX節目中給貝茲建議，「如果我是Mookie，我會把一切拋在腦後，明天再回來，就像參加少棒比賽一樣，不用去想球探報告，不用去想昨天的事。你只需要做，就是看清楚球、並擊中它。」

「說到底，這就是要找回樂趣。要去戰勝困難，在這個叢林中生存的唯一辦法是，就是把這些放下。」歐尼茲說道。

同樣擔任球評的洋基名將基特（Derek Jeter）也說，「如果他做到一些特別的事情，沒有人會討論關於他先前的表現。」

