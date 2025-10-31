亞青運》林俊希電競快打旋風拿銀牌 笑說做夢都沒想到

林俊希（左）在亞青運電競快打旋風拿到銀牌。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕2025年巴林亞洲青年運動會電子競技，林俊希在快打旋風男子1對1獲得銀牌，賽後他笑說，做夢都沒想到，真的很開心，「玩遊戲玩到代表國家，然後還為國家拿牌其實對我來說，算是很特別的體驗。」

電競快打旋風男子1對1，林俊希和香港陳栢賢在決賽中對壘，比賽場地彷彿小型戲院，現場貴賓、台灣和香港的代表團成員等都為小將加油，熱鬧激烈氣氛不輸實際下場對抗的高強度運動。決賽中林俊希一度領先，但最終被逆轉，「這次3：4惜敗有點不開心，因為就差一點點而已。」

林俊希目前就讀北科附工電機科三年級，同學和師長們，每個人都很支持他成為電子競技國手，「家長對我打電動這件事也認同而且支持，我很謝謝他們！」台灣電子競技持續發展，林俊希透露，今年5月成為J戰隊（J Team）的職業選手，本身就是J Team的快打旋風部門，「戰隊給我很多出國比賽的機會，所以這次沒有那麼緊張。」

電子競技隊另位國手陳又綱，則獲得快打旋風男子1對1第4名，他也是J戰隊成員之一。林俊希替隊友感到可惜，希望彼此再接再厲，有機會繼續在國際舞台為台灣爭光。

