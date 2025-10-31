自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》富邦長春公開賽泰國好手托馬倫衛冕成功 鍾春興超級長春組2連霸

2025/10/31 19:02

2025富邦長春公開賽圓滿落幕！富邦證券總經理郭永宜（右4）、富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右3）與大會貴賓及三位冠軍選手合影。（富邦長春公開賽提供）2025富邦長春公開賽圓滿落幕！富邦證券總經理郭永宜（右4）、富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右3）與大會貴賓及三位冠軍選手合影。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今在2025富邦長春公開賽第3輪決賽重演去年戲碼，開賽後持續快馬加鞭絕塵而去，最後連續兩日繳出68桿佳績，並以3回合207桿、5桿之差輕鬆完成二連霸。台灣好手「二齒」鍾春興則靠對手陳滄德最後一洞失手、自己順利保住par，以147桿總桿完成超級長春組的二連霸，兩組冠軍都是去年原班人馬。

56歲的托馬倫今表現極為穩健，沒有給對手太多的機會，領先差距則是越來越大；比賽來到後9洞，唯一的懸念只剩今年他可以贏幾桿。托馬倫原本有機會維持去年紀錄、以6桿之差勝出，可惜最後一洞開球出現狀況，最終他以5桿的差距完成連霸。去年排名第二的同胞馬山（Prayad Marksaeng），今天推桿不聽使喚，終場擊出70桿，總桿212桿再度名列亞軍。

今年已經贏得8座冠軍的托馬倫，收下今年冠軍獎金100萬，讓這位泰國長春名將開心不已，賽後他表示，將分10%給為他揹球袋的兒子Boss，明年有意繼續來台爭取富邦長春公開賽三連霸。

今年富邦長春公開賽延續為冠軍選手訂製藍色夾克的榮耀傳統，獎盃也特別以永續循環概念選材並進行設計，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料「電線杆木橫擔」再利用製作而成。

托馬倫今年靠他在日本兩場比賽的冠軍，目前在日本長春巡迴賽年度賞金榜排名高居第2；由於今年日巡賽還剩3場比賽，托馬倫表示他將全力衝刺，希望可以再贏幾場，如願登上賞金王寶座，然後再挑戰歐巡長春賽。

2022年富邦長春公開賽以黑馬之姿奪走冠軍的老淡水名將蔡啟煌，今日則奮力擊出平標準桿72桿，最終以216桿總桿成績，獨居第3。儘管追上托馬倫已經機會渺茫，但蔡啟煌仍然積極搶攻、奮戰不懈，在球場長度404碼的第12洞，蔡啟煌開球偏右掉進樹林中。第2桿在樹幹擋住進攻視線、看不到果嶺的情況下，他竟神乎其技地用四號鐵桿以拍打的方式「穿針引線」，不但把小白球從兩根樹幹間打出來，還順利攻上果嶺，隨後再補進高難度的10呎下坡推桿，射下不可思議的小鳥，讓全場觀眾嘖嘖稱奇。

蔡啟煌在第13洞長洞再推進12呎的上坡推桿，連續兩洞賺進博蒂，把原本落後的差距從五桿縮成三桿。可惜托馬倫隨後持續發威，而蔡啟煌也後繼乏力，在第14、15與17洞不幸失手吞下柏忌，最後只能排名第3。大多時間在中國經商的蔡啟煌表示，他今天最精彩的表現可惜在第13洞後打住，「希望明年能再好一點。」台灣另一位好手周宏男第三輪則揮出73桿，終場以218桿排名第4。

超級長春賽第二輪比賽最後形成同組的鍾春興與陳滄德爭霸局面，打完17洞後兩人仍以+3總桿僵持不下，但第18洞陳滄德因為攻果嶺的鐵桿失手、吞下再見柏忌、反觀鍾春興則順利保住平標準桿，最後便以一桿氣走對手完成連霸。賽後他表示：「感謝富邦持續贊助這場台灣最具規模的長春大賽，讓我們這些老將有活動的舞台。」

至於目前就讀南港高工的業餘小將王宥鈞，今日則以76桿作收，並以總桿222桿的成績贏得業餘組優勝。賽前才剛從國外比賽返台的王宥鈞表示，這場比賽與長春選手一起打球，特別是在果嶺附近的短桿與切球的處理，讓他收穫滿滿。

富邦證券總經理郭永宜（右2）頒贈「同齡同桿賞」給獲獎選手謝敏男（右）、鍾春興（左2）與陳滄德（左）。（富邦長春公開賽提供）富邦證券總經理郭永宜（右2）頒贈「同齡同桿賞」給獲獎選手謝敏男（右）、鍾春興（左2）與陳滄德（左）。（富邦長春公開賽提供）

富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右）頒贈業餘選手優勝獎予業餘小將王宥鈞（左）。（富邦長春公開賽提供）富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右）頒贈業餘選手優勝獎予業餘小將王宥鈞（左）。（富邦長春公開賽提供）

台灣高球老將鍾春興靠最後一洞關鍵的推桿，順利衛冕富邦長春公開賽超級長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）台灣高球老將鍾春興靠最後一洞關鍵的推桿，順利衛冕富邦長春公開賽超級長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）

泰國籍高球名將托馬倫確定完成衛冕富邦長春公開賽冠軍後，高舉雙手慶祝。（富邦長春公開賽提供）泰國籍高球名將托馬倫確定完成衛冕富邦長春公開賽冠軍後，高舉雙手慶祝。（富邦長春公開賽提供）

富邦證券總經理郭永宜（右）代表富邦金控頒贈2025富邦長春公開賽冠軍獎盃予泰國籍高球名將托馬倫（左）。（富邦長春公開賽提供）富邦證券總經理郭永宜（右）代表富邦金控頒贈2025富邦長春公開賽冠軍獎盃予泰國籍高球名將托馬倫（左）。（富邦長春公開賽提供）

台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右） 頒贈2025富邦長春公開賽超級長春組冠軍獎盃予台灣高球老將鍾春興（左）。（富邦長春公開賽提供）台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右） 頒贈2025富邦長春公開賽超級長春組冠軍獎盃予台灣高球老將鍾春興（左）。（富邦長春公開賽提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中