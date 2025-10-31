高球》富邦長春公開賽泰國好手托馬倫衛冕成功 鍾春興超級長春組2連霸

2025富邦長春公開賽圓滿落幕！富邦證券總經理郭永宜（右4）、富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右3）與大會貴賓及三位冠軍選手合影。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今在2025富邦長春公開賽第3輪決賽重演去年戲碼，開賽後持續快馬加鞭絕塵而去，最後連續兩日繳出68桿佳績，並以3回合207桿、5桿之差輕鬆完成二連霸。台灣好手「二齒」鍾春興則靠對手陳滄德最後一洞失手、自己順利保住par，以147桿總桿完成超級長春組的二連霸，兩組冠軍都是去年原班人馬。

56歲的托馬倫今表現極為穩健，沒有給對手太多的機會，領先差距則是越來越大；比賽來到後9洞，唯一的懸念只剩今年他可以贏幾桿。托馬倫原本有機會維持去年紀錄、以6桿之差勝出，可惜最後一洞開球出現狀況，最終他以5桿的差距完成連霸。去年排名第二的同胞馬山（Prayad Marksaeng），今天推桿不聽使喚，終場擊出70桿，總桿212桿再度名列亞軍。

今年已經贏得8座冠軍的托馬倫，收下今年冠軍獎金100萬，讓這位泰國長春名將開心不已，賽後他表示，將分10%給為他揹球袋的兒子Boss，明年有意繼續來台爭取富邦長春公開賽三連霸。

今年富邦長春公開賽延續為冠軍選手訂製藍色夾克的榮耀傳統，獎盃也特別以永續循環概念選材並進行設計，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料「電線杆木橫擔」再利用製作而成。

托馬倫今年靠他在日本兩場比賽的冠軍，目前在日本長春巡迴賽年度賞金榜排名高居第2；由於今年日巡賽還剩3場比賽，托馬倫表示他將全力衝刺，希望可以再贏幾場，如願登上賞金王寶座，然後再挑戰歐巡長春賽。

2022年富邦長春公開賽以黑馬之姿奪走冠軍的老淡水名將蔡啟煌，今日則奮力擊出平標準桿72桿，最終以216桿總桿成績，獨居第3。儘管追上托馬倫已經機會渺茫，但蔡啟煌仍然積極搶攻、奮戰不懈，在球場長度404碼的第12洞，蔡啟煌開球偏右掉進樹林中。第2桿在樹幹擋住進攻視線、看不到果嶺的情況下，他竟神乎其技地用四號鐵桿以拍打的方式「穿針引線」，不但把小白球從兩根樹幹間打出來，還順利攻上果嶺，隨後再補進高難度的10呎下坡推桿，射下不可思議的小鳥，讓全場觀眾嘖嘖稱奇。

蔡啟煌在第13洞長洞再推進12呎的上坡推桿，連續兩洞賺進博蒂，把原本落後的差距從五桿縮成三桿。可惜托馬倫隨後持續發威，而蔡啟煌也後繼乏力，在第14、15與17洞不幸失手吞下柏忌，最後只能排名第3。大多時間在中國經商的蔡啟煌表示，他今天最精彩的表現可惜在第13洞後打住，「希望明年能再好一點。」台灣另一位好手周宏男第三輪則揮出73桿，終場以218桿排名第4。

超級長春賽第二輪比賽最後形成同組的鍾春興與陳滄德爭霸局面，打完17洞後兩人仍以+3總桿僵持不下，但第18洞陳滄德因為攻果嶺的鐵桿失手、吞下再見柏忌、反觀鍾春興則順利保住平標準桿，最後便以一桿氣走對手完成連霸。賽後他表示：「感謝富邦持續贊助這場台灣最具規模的長春大賽，讓我們這些老將有活動的舞台。」

至於目前就讀南港高工的業餘小將王宥鈞，今日則以76桿作收，並以總桿222桿的成績贏得業餘組優勝。賽前才剛從國外比賽返台的王宥鈞表示，這場比賽與長春選手一起打球，特別是在果嶺附近的短桿與切球的處理，讓他收穫滿滿。

富邦證券總經理郭永宜（右2）頒贈「同齡同桿賞」給獲獎選手謝敏男（右）、鍾春興（左2）與陳滄德（左）。（富邦長春公開賽提供）

富邦長春公開賽創辦人謝敏男（右）頒贈業餘選手優勝獎予業餘小將王宥鈞（左）。（富邦長春公開賽提供）

台灣高球老將鍾春興靠最後一洞關鍵的推桿，順利衛冕富邦長春公開賽超級長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）

泰國籍高球名將托馬倫確定完成衛冕富邦長春公開賽冠軍後，高舉雙手慶祝。（富邦長春公開賽提供）

富邦證券總經理郭永宜（右）代表富邦金控頒贈2025富邦長春公開賽冠軍獎盃予泰國籍高球名將托馬倫（左）。（富邦長春公開賽提供）

台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右） 頒贈2025富邦長春公開賽超級長春組冠軍獎盃予台灣高球老將鍾春興（左）。（富邦長春公開賽提供）

